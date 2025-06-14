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ODMAZDA IRANA

Video / Projektili padaju na Izrael, oglasio se i IDF: "Odmah se sakrijte u skloništa"

Izraelska vojska je potvrdila da su detektovani projektili lansirani iz Irana

Nebo iznad Izraela. Screenshot

E. Ć.

14.6.2025

Iran je pokrenuo novi talas napada na Izrael, nakon čega su se oglasile i Izraelske odbrambene snage (IDF).

- Milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana - naveli su iz IDF-a uz snimak na kojem se vidi novi talas napada na Izrael.

Izraelska vojska je potvrdila da su detektovani projektili lansirani iz Irana te je pozvala stanovnike da odmah uđu u zaštićene prostore i ostanu tamo do daljnjeg.

Ovi napadi dolaze nakon što je prethodno iransko Ministarstvo nafte objavilo da su dva velika plinska polja u južnoj provinciji Bushehr napadnuta izraelskim udarima.

Bonus video:

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# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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