Video / Projektili padaju na Izrael, oglasio se i IDF: "Odmah se sakrijte u skloništa"

Iran je pokrenuo novi talas napada na Izrael, nakon čega su se oglasile i Izraelske odbrambene snage (IDF).
- Milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana - naveli su iz IDF-a uz snimak na kojem se vidi novi talas napada na Izrael.
Izraelska vojska je potvrdila da su detektovani projektili lansirani iz Irana te je pozvala stanovnike da odmah uđu u zaštićene prostore i ostanu tamo do daljnjeg.
Ovi napadi dolaze nakon što je prethodno iransko Ministarstvo nafte objavilo da su dva velika plinska polja u južnoj provinciji Bushehr napadnuta izraelskim udarima.
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