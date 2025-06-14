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IRANSKI NAPAD

Video / Pojavio se navodni snimak: Gori nebo iznad Haife, desetine projektila nad gradom

Magen David Adom, izraelska nacionalna služba hitne medicinske pomoći, javlja kako do sada nije primio izvještaje o povrijeđenim

Nebo iznad Haife. Screenshot

E. Ć.

14.6.2025

Izraelske hitne službe kažu da odgovaraju na izvještaje o udarima projektila u području Haife, nakon najnovijeg iranskog napada, prenosi Times of israel.

Magen David Adom, izraelska nacionalna služba hitne medicinske pomoći, javlja kako do sada nije primio izvještaje o povrijeđenim, ali da će pregledati dva prijavljena mjesta udara.

Tamošnja vatrogasno-spasilačka služba kaže da odgovara na izvještaje o šteti na zgradi i požaru na otvorenom prostoru.

Na društvenim mrežama se pojavio navodni snimak neba iznad Haife, na kojem se vidi desetine ispaljenih iranskih projektila.

- Milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana - naveli su ranije iz IDF-a.

Bonus video:

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# IZRAEL
# IRAN
# HAIFA
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