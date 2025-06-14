Video / Pojavio se navodni snimak: Gori nebo iznad Haife, desetine projektila nad gradom

Magen David Adom, izraelska nacionalna služba hitne medicinske pomoći, javlja kako do sada nije primio izvještaje o povrijeđenim, ali da će pregledati dva prijavljena mjesta udara.

Izraelske hitne službe kažu da odgovaraju na izvještaje o udarima projektila u području Haife, nakon najnovijeg iranskog napada, prenosi Times of israel.

Projektili padaju na Izrael, oglasio se i IDF: "Odmah se sakrijte u skloništa"

Projektili padaju na Izrael, oglasio se i IDF: "Odmah se sakrijte u skloništa"

Tamošnja vatrogasno-spasilačka služba kaže da odgovara na izvještaje o šteti na zgradi i požaru na otvorenom prostoru.

Na društvenim mrežama se pojavio navodni snimak neba iznad Haife, na kojem se vidi desetine ispaljenih iranskih projektila.