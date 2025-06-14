Izrael napao Jemen: Pokušali izvršiti atentat na vođu Huta

U trenutku dok traju napadu Irana na Izrael, pojavila se informacija da je Izrael gađao Jemen.
Navodno je napad bio ciljani pokušaj atentata na vođu Huta, odnosno načelnik generalštaba vojske Muhamed el-Gamari, prema riječima izraelskih zvaničnika.
REZULTATI NEPOZNATI
Jučer je iz Jemena ispaljena balistička raketa na Izrael
Vođa Huta. Platforma X
U trenutku dok traju napadu Irana na Izrael, pojavila se informacija da je Izrael gađao Jemen.
Navodno je napad bio ciljani pokušaj atentata na vođu Huta, odnosno načelnik generalštaba vojske Muhamed el-Gamari, prema riječima izraelskih zvaničnika.
Rezultati napada su nepoznati, a izraelska vojska se još nije zvanično oglasila.
Podsjećamo, jučer je iz Jemena ispaljena balistička raketa na Izrael.
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