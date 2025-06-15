Meri Cetinić, jedna od najboljih pop pjevačica regije, slavi 72. rođendan

Na današnji dan 1953. godine, u Splitu je rođena Meri Cetinić, jedna od najboljih pop pjevačica hrvatske i cijele regije, pijanistica i kantautorica.

Već u 14. godini pobijedila je na “Raspjevanom proljeću” u Splitu, a s 15 je postala članica grupe CHE, i to kao orguljašica. U 17. godini prešla je u grupu “Delfini” kao vokalna solistica, a potom sa Slobodanom Kovačevićem osnovala pop grupu “More” u kojoj je nastupala do kraja 1978. godine, kada je započela uspješnu solo karijeru.

Godine 1980., objavila je svoj prvi autorski album “Ja sam žena”. Bio je to prvi album pop muzike koji je u bivšoj SFR Jugoslaviji prodat u dijamantskom tiražu.

Meri je dobitnica brojnih diskografskih nagrada. Dva puta je bila proglašena najboljom pjevačicom bivše SFR Jugoslavije. Uz mnoga priznanja i osvojene festivale, dobitnica je Jugotonove nagrade „Zlatna ptica“ za prodatih milion primjeraka LP nosača zvuka.

Redovna je članica Hrvatskog društva skladatelja, a 2002. godine dodijeljen joj je Porin za najbolji album zabavne muzike “Malo mora na mom dlanu”. Živi u Splitu.