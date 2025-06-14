Video / Prve informacije o žrtvama: Jedna osoba poginula, 14 povrijeđeno u Izraelu

Jedna osoba je poginula, 14 povrijeđeno u Tamri, u Donjoj Galileji, nakon iranskih raketnih napada, objavili su izraelski mediji, kao i BBC.
Javni emiter Kan je objavio kako je u iranskom napadu na sjever Izraela petero povrijeđenih.
NAKON NAPADA IRANA
Pojavio se snimak iranskog napada balističkim raketama u blizini Nabatieha
Projektili u blizini Nabatieha. Anadolija
Jedna osoba je poginula, 14 povrijeđeno u Tamri, u Donjoj Galileji, nakon iranskih raketnih napada, objavili su izraelski mediji, kao i BBC.
Javni emiter Kan je objavio kako je u iranskom napadu na sjever Izraela petero povrijeđenih.
Pojavio se snimak iranskog napada balističkim raketama u blizini Nabatieha.
Kako je ranije objavila iranska državna televizija, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.
- Ovaj napad poremetit će san stanovnika - poručila je iranska državna televizija.
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