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NAKON NAPADA IRANA

Video / Prve informacije o žrtvama: Jedna osoba poginula, 14 povrijeđeno u Izraelu

Pojavio se snimak iranskog napada balističkim raketama u blizini Nabatieha

Projektili u blizini Nabatieha. Anadolija

E. Ć.

14.6.2025

Jedna osoba je poginula, 14 povrijeđeno u Tamri, u Donjoj Galileji, nakon iranskih raketnih napada, objavili su izraelski mediji, kao i BBC.

Javni emiter Kan je objavio kako je u iranskom napadu na sjever Izraela petero povrijeđenih.

Pojavio se snimak iranskog napada balističkim raketama u blizini Nabatieha.

Kako je ranije objavila iranska državna televizija, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.

- Ovaj napad poremetit će san stanovnika - poručila je iranska državna televizija.

Bonus video:

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# JERUSALEM
# IZRAEL
# TEL AVIV
# IRAN
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