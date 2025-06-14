Sastanak sigurnosnog kabineta Izraela: Prisustvuje i osoba koju Netanjahu pokušava otpustiti

Sastanak je uslijedio nakon nove odmazde Irana, koji je napao Izrael dronovima i najmanje 100 ispaljenih projektila.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) objavio je snimak sastanka kabineta za sigurnost koji je u toku u Jeruzalemu.

Prve informacije o žrtvama: Jedna osoba poginula, 14 povrijeđeno u Izraelu

Prve informacije o žrtvama: Jedna osoba poginula, 14 povrijeđeno u Izraelu

Nazočni su i savjetnik za nacionalnu sigurnost Tzači Hanegbi, njegov zamjenik Gil Reih te vojni tajnik Roman Gofman.

Važno je napomenuti da se na snimci ne vidi ministar za strateška pitanja Ron Dermer, koji obično sjedi pored Netanjahua, što bi moglo ukazivati ​​na to da je na službenom putovanju u inozemstvu.

Na sastanku je i glavna državna odvjetnica Gali Baharav-Miara, na čijoj smjeni Netanjahu radi, prenio je Times of Israel.

Prema posljednjim informacijama koje je prenio i BBC, jedna osoba je poginula, 14 povrijeđeno u Tamri, u Donjoj Galileji, nakon iranskih raketnih napada.

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