Sastanak sigurnosnog kabineta Izraela: Prisustvuje i osoba koju Netanjahu pokušava otpustiti

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) objavio je snimak sastanka kabineta za sigurnost koji je u toku u Jeruzalemu.
Sastanak je uslijedio nakon nove odmazde Irana, koji je napao Izrael dronovima i najmanje 100 ispaljenih projektila.
Osim Netanjahua, sastanku prisustvuje izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz), ministar vanjskih poslova Gideon Sar, ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich), ministar pravosuđa Jariv Levin (Yariv) te ministar energetike Eli Kohen (Cohen).
Nazočni su i savjetnik za nacionalnu sigurnost Tzači Hanegbi, njegov zamjenik Gil Reih te vojni tajnik Roman Gofman.
Važno je napomenuti da se na snimci ne vidi ministar za strateška pitanja Ron Dermer, koji obično sjedi pored Netanjahua, što bi moglo ukazivati na to da je na službenom putovanju u inozemstvu.
Na sastanku je i glavna državna odvjetnica Gali Baharav-Miara, na čijoj smjeni Netanjahu radi, prenio je Times of Israel.
Prema posljednjim informacijama koje je prenio i BBC, jedna osoba je poginula, 14 povrijeđeno u Tamri, u Donjoj Galileji, nakon iranskih raketnih napada.
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