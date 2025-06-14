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NESTANAK STRUJE

Irna: Najmanje 10 ubijenih u iranskom napadu na rafineriju u Haifi

Irna navodi da su rakete lansirane prema Izraelu iz nekoliko iranskih gradova, uključujući Širaz, Kašan, Kom i Lorestan

Napad Irana. Platforma X

S. S.

14.6.2025

Najmanje 10 osoba ubijeno je u iranskom napadu na rafineriju u izraelskom gradu Haifa, gdje je izbio požar, javlja iranska agencija Irna.

Dodaje se da je napad izazvao nestanak struje u naseljima u Galileji, na sjeveru Izraela.

Irna navodi da su rakete lansirane prema Izraelu iz nekoliko iranskih gradova, uključujući Širaz, Kašan, Kom i Lorestan.

Prema istom izvoru, riječ je kombiniranom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su gradovi Haifa i Tel Aviv.

Iz IDF-a su ranije potvrdili da milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana.

# IZRAEL
# IRAN
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