Irna: Najmanje 10 ubijenih u iranskom napadu na rafineriju u Haifi

Najmanje 10 osoba ubijeno je u iranskom napadu na rafineriju u izraelskom gradu Haifa, gdje je izbio požar, javlja iranska agencija Irna.
Dodaje se da je napad izazvao nestanak struje u naseljima u Galileji, na sjeveru Izraela.
NESTANAK STRUJE
Irna navodi da su rakete lansirane prema Izraelu iz nekoliko iranskih gradova, uključujući Širaz, Kašan, Kom i Lorestan
Napad Irana. Platforma X
Najmanje 10 osoba ubijeno je u iranskom napadu na rafineriju u izraelskom gradu Haifa, gdje je izbio požar, javlja iranska agencija Irna.
Dodaje se da je napad izazvao nestanak struje u naseljima u Galileji, na sjeveru Izraela.
Irna navodi da su rakete lansirane prema Izraelu iz nekoliko iranskih gradova, uključujući Širaz, Kašan, Kom i Lorestan.
Prema istom izvoru, riječ je kombiniranom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su gradovi Haifa i Tel Aviv.
Iz IDF-a su ranije potvrdili da milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana.
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