Irna: Najmanje 10 ubijenih u iranskom napadu na rafineriju u Haifi

Dodaje se da je napad izazvao nestanak struje u naseljima u Galileji, na sjeveru Izraela.

Najmanje 10 osoba ubijeno je u iranskom napadu na rafineriju u izraelskom gradu Haifa, gdje je izbio požar, javlja iranska agencija Irna.

Irna navodi da su rakete lansirane prema Izraelu iz nekoliko iranskih gradova, uključujući Širaz, Kašan, Kom i Lorestan.

Prema istom izvoru, riječ je kombiniranom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su gradovi Haifa i Tel Aviv.

Iz IDF-a su ranije potvrdili da milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana.