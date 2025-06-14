Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVLJEN SNIMAK

Video / Apokaliptične scene u Haifi: Rakete osvjetljavaju nebo

Iran u kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa napao Tel Aviv i Haifu

Nebo iznad Haife. Screenshot

E. Ć.

14.6.2025

Apokaliptične scene u Haifi dok iranske rakete osvjetljavaju nebo i padaju u sklopu iranskog osvetničkog napada, objavila je iranska televizija uz snimak.

Tamošnja vatrogasno-spasilačka služba kaže da odgovara na izvještaje o šteti na zgradi i požaru na otvorenom prostoru.

Prema navodima iranske državne televizije, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.

Na društvenim mrežama se pojavio navodni snimak neba iznad Haife, na kojem se vidi desetine ispaljenih iranskih projektila.

- Milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana - naveli su ranije iz IDF-a.

Bonus video:

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# IZRAEL
# IRAN
# HAIFA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.