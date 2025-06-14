Video / Apokaliptične scene u Haifi: Rakete osvjetljavaju nebo

Apokaliptične scene u Haifi dok iranske rakete osvjetljavaju nebo i padaju u sklopu iranskog osvetničkog napada, objavila je iranska televizija uz snimak. Tamošnja vatrogasno-spasilačka služba kaže da odgovara na izvještaje o šteti na zgradi i požaru na otvorenom prostoru.

Prema navodima iranske državne televizije, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.