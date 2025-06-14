Video / Apokaliptične scene u Haifi: Rakete osvjetljavaju nebo

Apokaliptične scene u Haifi dok iranske rakete osvjetljavaju nebo i padaju u sklopu iranskog osvetničkog napada, objavila je iranska televizija uz snimak.
Tamošnja vatrogasno-spasilačka služba kaže da odgovara na izvještaje o šteti na zgradi i požaru na otvorenom prostoru.
Prema navodima iranske državne televizije, ovaj put se radi o kombinovanom napadu dronovima i s više od 100 raketa, a glavni ciljevi su Haifa i Tel Aviv.
Na društvenim mrežama se pojavio navodni snimak neba iznad Haife, na kojem se vidi desetine ispaljenih iranskih projektila.
- Milioni Izraelaca bježe u sklonište na sjeveru Izraela zbog projektila iz Irana - naveli su ranije iz IDF-a.
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