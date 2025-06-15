Saudijska Arabija upozorila Iran: Izrael sve radi da uvuče SAD u ovaj sukob

Saudijski prijestolonasljednik Muhamed bin Salman (Mohammed) obavio je razgovore s predsjednikom Irana Masuodom Pezeškijanom (Pezeshkian), te ga upozorio kako Izrael ulaže sve napore da u sukob uvuče i SAD.

Iranski lider je osudio izraelske napade, te istakao utjecajnu ulogu Saudijske Arabije u regiji i islamskom svijetu te pozvao zemlju da pomogne u jačanju jedinstva među muslimanskim zemljama u odbrani prava svih muslimana u regiji.