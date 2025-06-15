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ESKALACIJA TENZIJA

Saudijska Arabija upozorila Iran: Izrael sve radi da uvuče SAD u ovaj sukob

Saudijska Arabija stoji uz svoju braću u Iranu i danas je cijeli islamski svijet ujedinjen u podršci, rekao je Bin Salman

Bin Salman: Razgovarao s iranskim predsjednikom. AP

E. Ć.

15.6.2025

Saudijski prijestolonasljednik Muhamed bin Salman (Mohammed) obavio je razgovore s predsjednikom Irana Masuodom Pezeškijanom (Pezeshkian), te ga upozorio kako Izrael ulaže sve napore da u sukob uvuče i SAD.

Iranski lider je osudio izraelske napade, te istakao utjecajnu ulogu Saudijske Arabije u regiji i islamskom svijetu te pozvao zemlju da pomogne u jačanju jedinstva među muslimanskim zemljama u odbrani prava svih muslimana u regiji.

- Saudijska Arabija stoji uz svoju braću u Iranu i danas je cijeli islamski svijet ujedinjen u podršci - rekao je prijestolonasljednik Bin Salman.

Dodao je da aktivno radi putem diplomatskih kanala kako bi izvršio pritisak na Izrael da prekine svoje agresivne akcije.

- Izrael je fokusiran na eskalaciju tenzija kako bi uvukao SAD u ovaj sukob, ali vjerujemo da će mudar odgovor Islamske Republike Iran spriječiti da se to dogodi - poručio je Bin Salman.

Bonus video:

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# SAUDIJSKA ARABIJA
# IZRAEL
# MOHAMMED BIN SALMAN
# IRAN
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