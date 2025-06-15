Nebo gori: Novi val razornog sukoba između Irana i Izraela

Izrael i Iran su tokom noći s subote na nedjelju izveli nove međusobne napade, povećavajući strahove od šireg sukoba nakon što je Izrael proširio svoju iznenadnu kampanju protiv glavnog rivala napadom na najveće svjetsko nalazište plina.

Otkazani pregovori

Teheran je otkazao nuklearne pregovore za koje je Vašington tvrdio da su jedini način da se zaustavi izraelsko bombardovanje, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio da su napadi koje je Iran doživio "ništa" u poređenju s onim što ga tek čeka u narednim danima.

Najnoviji val iranskih napada počeo je ubrzo nakon 23 sata u subotu (20:00 GMT), kada su se oglasile sirene za zračnu opasnost u Jerusalemu i Haifi, primoravši oko milion ljudi da potraže sklonište.

Oko 2:30 ujutro po lokalnom vremenu (23:30 GMT u subotu), izraelska vojska upozorila je na novi nalet raketa i pozvala građane da ostanu u skloništima. Eksplozije su odjekivale Tel Avivom i Jerusalemom dok su rakete prelijetale nebo, a presretačke rakete su lansirane kao odgovor. Vojska je ukinula naredbu o ostanku u skloništima skoro sat nakon njenog izdavanja.

Hitne službe su saopćile da je tokom noći poginulo najmanje sedam osoba, uključujući dječaka od 10 godina i ženu u dvadesetim godinama, dok je više od 140 ljudi ranjeno u više napada. CNN jutros javlja da se broj mrtvih popeo na osam.

Spasioci su pretraživali ruševine stambenih zgrada uništenih u napadima, koristeći baterijske lampe i pse tragače kako bi pronašli preživjele.

Izraelski mediji navode da se najmanje 35 osoba vodi kao nestalo nakon što je projektil pogodio zgradu od osam spratova u Bat Jamu, gradu južno od Tel Aviva. Glasnogovornik hitne službe izjavio je da su mnogi ljudi spašeni, ali da je bilo i poginulih, prenosi Reuters.

Još nije jasno koliko je zgrada pogođeno tokom noći.

Do sada je u Izraelu poginulo najmanje devet osoba, a više od 300 je ranjeno otkako je Iran u petak započeo svoje odmazdne napade.

Iran je saopćio da je u prvim danima izraelske kampanje ubijeno 78 ljudi, a još više ih je stradalo narednog dana, uključujući 60 osoba kada je raketa srušila zgradu od 14 spratova u Teheranu. Među poginulima bilo je 29 djece.

Iranske vlasti su navele da je izraelski napad ciljao Shahran naftno skladište u Teheranu, ali da je situacija pod kontrolom. Požar je izbio nakon napada na rafineriju nafte blizu prijestolnice, dok su izraelski udari također pogodili zgradu iranskog ministarstva odbrane, pričinivši manju štetu, objavila je poluzvanična novinska agencija Tasnim.

Smanjenje nuklearnog programa

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) upozorio je Iran da bi moglo biti još gore, ali je rekao da još nije kasno da se izraelska kampanja zaustavi ako Teheran pristane na ozbiljno smanjenje svog nuklearnog programa.

Krug američko-iranskih nuklearnih pregovora koji je trebao biti održan u Omanu u nedjelju je otkazan, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je da razgovori ne mogu biti održani dok je Iran izložen izraelskim „varvarskim“ napadima.

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