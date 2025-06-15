Teheran pokazao silu: Upotrijebljena nova raketa "Haj Qassem", probija odbranu Izraela

Iran je saopćio da je u posljednjim napadima na Izrael upotrijebio novu vrstu balističke rakete.

Prema navodima državne novinske agencije FARS, Izrael je pogođen navođenom balističkom raketom "Haj Qassem" tokom talasa napada u noći sa subote na nedjelju.

Iranski ministar odbrane, general Aziz Nasirzadeh, izjavio je za iransku državnu televiziju 4. maja da će nova raketa moći probiti sisteme odbrane poput američkog THAAD sistema (Terminal High Altitude Area Defense), koji je raspoređen u Izraelu, kao i raketne sisteme Patriot i druge koje Izrael koristi.

Iran je ovu raketu predstavio početkom maja, navodeći da je na čvrsto gorivo, da ima domet od 1.200 kilometara te da je opremljena manevrirajućom bojevom glavom koja može probiti proturaketne sisteme, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim.

- Nova balistička raketa također je opremljena naprednim navigacijskim sistemom koji joj omogućava precizno pogađanje ciljeva i otpor na elektronsko ometanje - izvijestio je Tasnim početkom maja.

Raketa je nazvana po Qassemu Soleimaniju, bivšem komandantu Kudske jedinice — specijalnih snaga Iranske revolucionarne garde — koji je ubijen u američkom napadu u Iraku tokom prvog mandata predsjednika Donalda Trampa (Trump).