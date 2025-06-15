Foto / Paralelne stvarnosti: Trampova vojna parada u sjeni haosa i protesta

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je u subotu dočekao dugoočekivanu vojnu paradu koja je prodefilovala ulicama centra Vašingtona, ali je obilježavanje 250. godišnjice američke vojske zasjenjeno danom nasilja i razdora.

U satima prije početka parade, stotine hiljada Amerikanaca marširale su i okupljale se na ulicama gradova od Njujorka, preko Čikaga, do Los Anđelesa, protestujući protiv Trampovih postupaka tokom mandata, u najvećim demonstracijama od njegovog povratka na vlast u januaru.

Sedmice napetosti

Ranije tokom dana, naoružani napadač ubio je demokratskog kongresmena i ranio drugog u saveznoj državi Minesota.

U međuvremenu, Izrael i Iran su razmijenili nove napade rano u nedjelju, povećavajući strahove od širenja sukoba između dvije države.

Sve to uslijedilo je nakon sedmice napetosti u Los Anđelesu, gdje su protesti zbog saveznih racija na imigrante doveli do toga da Tramp pošalje Nacionalnu gardu i američke marince kako bi održali red, uprkos protivljenju demokratskog guvernera Kalifornije, Gevina Njusoma (Gavin Newsom).

Parada, koja se održala na Trampov 79. rođendan, započela je ranije nego što je planirano zbog prognoziranih oluja u području Vašingtona.

Tenkovi, oklopna vozila i artiljerija su se "kotrljali" niz rutu parade duž čuvene Constitution Avenue, što je rijetka pojava u Sjedinjenim Državama, gdje su takve demonstracije vojne sile neuobičajene.

- Svaka druga zemlja slavi svoje pobjede, krajnje je vrijeme da i Amerika to čini - rekao je Tramp okupljenima nakon parade.

Hiljade gledalaca bile su raspoređene duž rute. Tramp je posmatrao paradu s uzdignutog gledališta iza neprobojnog stakla.

Neki od Trampovih protivnika također su uspjeli zauzeti mjesta uz rutu parade, držeći transparente u znak protesta. Ostale demonstrante lokalna policija je držala odvojene od publike parade, piše Reuters.

Američka vojska je u Vašington dovela gotovo 7.000 vojnika i 150 vozila, uključujući više od 25 tenkova M1 Abrams, 28 oklopnih vozila Stryker, četiri samohodne haubice Paladin i artiljerijske sisteme poput M777 i M119.

Historija vojske

Parada je prikazivala historijat američke vojske od njenog osnivanja tokom Revolucionarnog rata do današnjih dana. Tramp je često ustajao i salutirao trupama koje su prolazile.

Među članovima Trampovog kabineta prisutni su bili šef Pentagona Pit Hegset (Pete Hegseth) i državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio).

Tramp je prvi put izrazio interes za vojnu paradu u Vašingtonu još na početku svog prvog mandata (2017–2021).

Godine 1991. tenkovi i hiljade vojnika marširali su kroz Vašington kako bi proslavili istjerivanje snaga iračkog predsjednika Sadama Huseina (Saddam Hussein) iz Kuvajta u Zalivskom ratu.

Očekivalo se da će proslava koštati američku vojsku između 25 i 45 miliona dolara, rekli su američki zvaničnici za Reuters. To uključuje samu paradu, kao i troškove transporta opreme, smještaja i ishrane vojnika.

Kritičari su paradu nazvali autoritarnom demonstracijom sile i rasipanjem novca, posebno imajući u vidu da je Tramp ranije najavljivao smanjenje troškova širom federalne vlade.

Brajan Henri (Bryan Henrie), Trampov pristalica, doputovao je iz Teksasa da bi proslavio godišnjicu vojske i nije vidio ništa sporno u tenkovima na ulicama Vašingtona.

- Ne vidim nikakav problem. Svakog dana ću radije slaviti sigurnost i stabilnost nego anarhiju - rekao je 61-godišnji Henri.