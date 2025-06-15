Zelenski kaže da je Ukrajina zaustavila napredovanje ruskih trupa u Sumskoj oblasti

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da su ukrajinske snage ponovo zauzele selo Andrijivka u sjeveroistočnoj Sumskoj oblasti kao dio nastojanja da se ruske snage protjeraju iz tog područja, piše Reuters.

Zelenski se protekle sedmice fokusirao na ono što opisuje kao nastojanje da se protjeraju ruske snage iz Sumske oblasti, gdje su pogranična područja zahvaćena teškim borbama. Kaže da je Rusija u tom području okupila 53.000 vojnika.

- Na osnovu nedavnih događaja, naša posebna zahvalnost ide vojnicima 225. odvojenog jurišnog puka za ofanzivne operacije u regiji Sumi i oslobađanje Andrijvke - rekao je Zelenski.

Također je istakao "uspješne akcije" u blizini Pokrovska, koji je mjesecima bio fokus ruskih napada u njihovom sporom napredovanju na istočnom frontu, i "snažne rezultate" u blizini Kupijanska, područja na sjeveroistoku Ukrajine koje je pod jakim ruskim pritiskom.

U komentarima objavljenim ranije u subotu, Zelenski je rekao da su ukrajinske snage zaustavile napredovanje ruskih trupa u regiji Sumi i da se bore da povrate kontrolu duž granice.

- Izravnavamo položaj. Borbe se tamo vode duž granice. Trebali biste shvatiti da je neprijatelj tamo zaustavljen. A maksimalna dubina na kojoj se vode borbe je 7 kilometara od granice - rekao je Zelenski.

Ruske trupe fokusirale su svoje napade na istočnu Donjecku regiju, s Pokrovskom kao posebnom metom. Ali od početka mjeseca, ruska vojska intenzivirala je svoje napade na sjeveroistoku, najavljujući planove za stvaranje takozvane "tampon zone" u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.

Zelenski je rekao da su ukrajinske trupe održavale odbrambene linije duž više od 1.000 kilometara linije fronta. Također je odbacio tvrdnje Moskve da su ruske trupe prešle u centralnu ukrajinsku regiju Dnjepropetrovsk.

Dodao je da Rusija šalje male jurišne grupe "da jednom nogom stanu na administrativnu granicu" i naprave sliku ili video, ali da su ti napadi odbijeni.