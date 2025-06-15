Izraelski mediji: Osmero mrtvih u iranskim napadima, četiri žene iz iste porodice poginule

Izraelski mediji javljaju da je najmanje osmero ljudi ubijeno u sinoćnjim iranskim raketnim napadima, a isto su prenijeli i američki mediji poput CNN-a.

U Bat Jamu, južno od Tel Aviva, poginule su četiri osobe nakon izravnog pogotka stambene zgrade.

Na sjeveru Izraela, Tamra, prema lokalnim izvorima, četiri žene iz iste porodice su izgubile živote u jednom od napada.

Brojke zasad nisu službeno potvrđene.

Prema dosad potvrđenim podacima izraelske hitne službe Magen David Adom (MDA), poginule su četiri osobe: žena u 60-ima, žena u 80-ima, dječak od oko 10 godina i još jedna djevojčica - vjerovatno u napadu u Bat Jamu.

MDA također navodi 140 povrijeđenih, među kojima su neki u teškom stanju.

Brojke se mogu naknadno mijenjati kako pristižu novi podaci.

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