Huti prvi put javno objavili da su napali Izrael u koordinaciji s Iranom

Prvi put, Huti iz Jemena javno su objavili da su napali Izrael u koordinaciji s Iranom.

Glasnogovornik grupe Jahja Sare (Saree) izjavio je da su u posljednja 24 sata ispalili više balističkih projektila na izraelski grad Jafu.

- U znak podrške potlačenom palestinskom i iranskom narodu... ova je operacija bila koordinirana s napadima koje je izvela iranska vojska protiv zločinačkog izraelskog neprijatelja - rekao je Sare.

Istovremeno, izraelski mediji sinoć su izvijestili da je izraelska vojska pokušala atentat na visokorangiranog vođu Huta.

Huti za nestabilnost na Bliskom istoku optužuju Izrael.

Huti su dio regionalne savezničke mreže povezane s Iranom, koja uključuje i Hamas te libanonski Hezbolah. Grupa upravlja velikim dijelom Jemena, uključujući glavni grad Sanu, udaljenu više od hiljadu kilometara od Izraela.

Huti za nestabilost na Bliskom istoku optužuju Izrael, tvrdeći da je „krug sukoba“ u regiji potaknut njegovim „neprestanim zločinima“.

Grupa je zauzela Sanu i veći dio sjevera Jemena 2014. godine, a u januaru 2015. opkolili su rezidenciju tadašnjeg predsjednika Abda Rabua Mansura Hadija, prisilivši ga na bijeg.