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NE JENJAVA SUKOB

Video / Raste broj mrtvih u Izraelu: Objavljen snimak napada na lansirne rampe za projektile u Iranu

Ratno zrakoplovstvo je objavilo video koji prikazuje napade na lansirne rampe

Pretraživanje ruševina. AP

N. Aj.

15.6.2025

Prema izvještaju CNN-a, izraelski napadi na Iran pogodili su lansirne rampe za projektile kopno-kopno i drugu vojnu infrastrukturu, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF) u izjavi u nedjelju ujutro.

Napadi na skladišta

- Tokom noći identificirane su i pogođene lansirne rampe u Iranu. Tokom proteklog sata (Izraelsko ratno zrakoplovstvo) je izvršilo dodatnu seriju napada na skladišta i infrastrukturu za projektile u zapadnom Iranu - navodi se u izjavi.

Ratno zrakoplovstvo je objavilo video koji prikazuje napade na lansirne rampe, sa velikim eksplozijama i oblacima gustog dima koji su uslijedili.

Raniji izraelski napadi pogodili su i sjedište Ministarstva odbrane Irana u Teheranu, kao i naftni terminal i rezervoar za gorivo u blizini glavnog grada.

Iran još nije objavio informacije o žrtvama nakon noćnih napada Izraela.

Izraelsko ratno zrakoplovstvo je ranije saopćilo da je izvelo niz napada na odbrambene sisteme u Teheranu.

- Oštetili smo – i nastavit ćemo štetiti – strateške lokacije i izvore neprijateljskog znanja - rekao je tada komandant Izraelskog ratnog zrakoplovstva general-major Tomer Bar.

Akcija spašavanja

- Prvi put od početka rata, na udaljenosti većoj od 1.500 kilometara od izraelske teritorije, IAF je pogodio odbrambene sisteme u području Teherana - dodao je.

Istovremeno, broj poginulih u Izraelu nakon noćnih napada Irana popeo se na 10, dok spasilačke ekipe na terenu nastavljaju operacije potrage i spašavanja.

Šest osoba je poginulo u centralnom primorskom gradu Bat Jam, gdje je direktno pogođena jedna zgrada, saopćila je izraelska organizacija za potragu i spašavanje ZAKA.

Još četiri osobe su stradale u sjevernom palestinsko-izraelskom gradu Tamra, gdje su takođe pogođene zgrade.

Bonus video:

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# IZRAEL
# IRAN
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