Video / Raste broj mrtvih u Izraelu: Objavljen snimak napada na lansirne rampe za projektile u Iranu

Prema izvještaju CNN-a, izraelski napadi na Iran pogodili su lansirne rampe za projektile kopno-kopno i drugu vojnu infrastrukturu, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF) u izjavi u nedjelju ujutro.

Napadi na skladišta

- Tokom noći identificirane su i pogođene lansirne rampe u Iranu. Tokom proteklog sata (Izraelsko ratno zrakoplovstvo) je izvršilo dodatnu seriju napada na skladišta i infrastrukturu za projektile u zapadnom Iranu - navodi se u izjavi.

Ratno zrakoplovstvo je objavilo video koji prikazuje napade na lansirne rampe, sa velikim eksplozijama i oblacima gustog dima koji su uslijedili.

Raniji izraelski napadi pogodili su i sjedište Ministarstva odbrane Irana u Teheranu, kao i naftni terminal i rezervoar za gorivo u blizini glavnog grada.

Iran još nije objavio informacije o žrtvama nakon noćnih napada Izraela.