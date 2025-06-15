Video / Raste broj mrtvih u Izraelu: Objavljen snimak napada na lansirne rampe za projektile u Iranu

Prema izvještaju CNN-a, izraelski napadi na Iran pogodili su lansirne rampe za projektile kopno-kopno i drugu vojnu infrastrukturu, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF) u izjavi u nedjelju ujutro.
Napadi na skladišta
- Tokom noći identificirane su i pogođene lansirne rampe u Iranu. Tokom proteklog sata (Izraelsko ratno zrakoplovstvo) je izvršilo dodatnu seriju napada na skladišta i infrastrukturu za projektile u zapadnom Iranu - navodi se u izjavi.
Ratno zrakoplovstvo je objavilo video koji prikazuje napade na lansirne rampe, sa velikim eksplozijama i oblacima gustog dima koji su uslijedili.
Raniji izraelski napadi pogodili su i sjedište Ministarstva odbrane Irana u Teheranu, kao i naftni terminal i rezervoar za gorivo u blizini glavnog grada.
Iran još nije objavio informacije o žrtvama nakon noćnih napada Izraela.
Izraelsko ratno zrakoplovstvo je ranije saopćilo da je izvelo niz napada na odbrambene sisteme u Teheranu.
- Oštetili smo – i nastavit ćemo štetiti – strateške lokacije i izvore neprijateljskog znanja - rekao je tada komandant Izraelskog ratnog zrakoplovstva general-major Tomer Bar.
Akcija spašavanja
- Prvi put od početka rata, na udaljenosti većoj od 1.500 kilometara od izraelske teritorije, IAF je pogodio odbrambene sisteme u području Teherana - dodao je.
Istovremeno, broj poginulih u Izraelu nakon noćnih napada Irana popeo se na 10, dok spasilačke ekipe na terenu nastavljaju operacije potrage i spašavanja.
Šest osoba je poginulo u centralnom primorskom gradu Bat Jam, gdje je direktno pogođena jedna zgrada, saopćila je izraelska organizacija za potragu i spašavanje ZAKA.
Još četiri osobe su stradale u sjevernom palestinsko-izraelskom gradu Tamra, gdje su takođe pogođene zgrade.
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