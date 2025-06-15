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RAKETA POGODILA ZGRADU

Objavljene fotografije i imena četiri žene iz iste porodice koje su ubijene u Izraelu

Poginule su u palestinsko-izraelskom gradu Tamra

Dvije od četiri poginule osobe. CNN / Ustupljena fotografija

N. Aj.

15.6.2025

Izrael je objavio imena i fotografije četiri ženske osobe koje su ubijene u iranskim napadima u sjevernom Izraelu tokom noći.

One su poginule nakon što je raketa pogodila stambenu zgradu, prema izvještajima izraelskih hitnih službi. Time je broj žrtava tokom noćnih napada u Izraelu porastao na deset, dok je šest osoba ubijeno u odvojenim napadima u centralnom Izraelu.

To su Manar El-Kasem Abu El-Hidža Hatib (Manar Al-Qassem Abu Al-Hijaa Khatib), Manar Fahri Dhiab Hatib (Manar Fakhri Dhiab Khatib), Šatha Hatib (Shatha Khatib) i Hala Hatib (Hala Khatib), koje su poginule su u palestinsko-izraelskom gradu Tamra.

Sve su iz iste porodice.

Četiri žene iz iste porodice pogidnule. CNN / Ustupljena fotografija

- Sela i gradovi u palestinskim teritorijama unutar Izraela plaćaju cijenu. Ova mjesta nemaju skloništa... To znači da se rakete lansiraju i pokušaji da se onesposobe lete iznad glava našeg naroda - rekao je stanovnik Tamre za CNN.

Mnogi palestinsko-izraelski gradovi na sjeveru zemlje „nemaju javna skloništa, zaštićena područja i skloništa u obrazovnim ustanovama,“ navodi se u izvještaju Udruženja za građanska prava u Izraelu.

# IZRAEL
# IRAN
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