Objavljene fotografije i imena četiri žene iz iste porodice koje su ubijene u Izraelu

Izrael je objavio imena i fotografije četiri ženske osobe koje su ubijene u iranskim napadima u sjevernom Izraelu tokom noći.

One su poginule nakon što je raketa pogodila stambenu zgradu, prema izvještajima izraelskih hitnih službi. Time je broj žrtava tokom noćnih napada u Izraelu porastao na deset, dok je šest osoba ubijeno u odvojenim napadima u centralnom Izraelu.

To su Manar El-Kasem Abu El-Hidža Hatib (Manar Al-Qassem Abu Al-Hijaa Khatib), Manar Fahri Dhiab Hatib (Manar Fakhri Dhiab Khatib), Šatha Hatib (Shatha Khatib) i Hala Hatib (Hala Khatib), koje su poginule su u palestinsko-izraelskom gradu Tamra.

Sve su iz iste porodice.