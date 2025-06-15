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JAVLJAJU MEDIJI

Izrael pozivao SAD da se uključe u napade protiv Irana: Tramp poručio da nije vrijeme za to

Pomoć Amerike im je potrebna za uništenje iranskog podzemnog objekta za obogaćivanje uranijuma Fordo, jer nadilazi njihove vojne sposobnosti

Tramp i Netanjahu. AP

Dž. R.

15.6.2025

Posljednja dva dana Izrael je pozivao SAD da se pridruže vojnoj kampanji protiv Irana, ali oni trenutno ne razmatraju takav potez, potvrdili su američki zvaničnici.

Pozivajući se na izraelske i američke zvaničnike portal Aksios prenosi da je neimenovani američki zvaničnik potvrdio zahtjev Izraela i rekao da Trampova administracija trenutno ne razmatra mogućnost da se uključi u taj sukob.

Izrael traži američku pomoć prvenstveno za uništenje iranskog podzemnog objekta za obogaćivanje uranijuma Fordo, što, po svemu sudeći, nadilazi vojne sposobnosti Izraela.

Neimenovani visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je danas za Aksios da SAD imaju mogućnost da pregovaraju o uspješnom mirnom rešenju ovog sukoba ukoliko je Iran voljan za pregovore ukazavši da je odustajanje od nuklearnog programa najbrži način da se postigne mir.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nedavno je rekao izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) da bi SAD razmotrile napad na iranski nuklearni objekat Fordo ako bi takav potez bio neophodan da se Teheran spriječi da dođe do nuklearnog oružja.

Međutim, Bijela kuća je zvanično demantovala da Tramp razmatra bilo kakav američki napad na Iran, navodeći da sada nije vrijeme za takav potez.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# NUKLEARNA POSTROJENJA
# VOJNA KAMPANJA
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