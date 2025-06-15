Šef kineske diplomatije osudio izraelski napad na Iran: To je suprotno međunarodnom pravu

Šef kineske diplomatije Vang Ji razgovarao je sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom i osudio napad na Iran, koji je ocijenio kao neprihvatljiv i suprotan međunarodnom pravu.

U telefonskom razgovoru sa Sarom ministar spoljnih poslova Kine je potvrdio čvrst stav Pekinga o nedavnim dešavanjima u regionu, prenela je iranska agencija IRNA.

Ističući trajni princip kineske spoljne politike - mirno rješavanje sporova, Vang je podsjetio da se Kina uvijek protivila upotrebi sile i sankcijama kao sredstvima za rješavanje globalnih kriza.

Vang je nazvao nedavni napad izraelskog režima na Iran "jasnim kršenjem međunarodnog prava".

- U vrijeme kada međunarodna zajednica traži političko rješenje za iransko nuklearno pitanje, ova vojna akcija je neprihvatljiva - ukazao je šef kineske diplomatije.

On je ocijenio da je situacija između Irana i Izraela ključni faktor u određivanju regionalne stabilnosti i upozorio da bi rastuće tenzije mogle gurnuti Bliski istok ka širem haosu.