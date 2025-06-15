Ukrajina izvela napad sistemom HIMARS: Uništen konvoj koji je prevozio ruske vojnike

Ukrajina je u petak izvela napad na kolonu vojnih kamiona i autobusa, koja je, prema ukrajinskim izvorima i lokalnim dojavljivačima iz Donječke oblasti, prevozila ruske vojnike.

Napad su koordinirali s obavještajnim snagama koje su locirale kretanje konvoja.

Lokalni izvori govore o velikom broju mrtvih i ranjenih. Snimke i fotografije koje su se kasnije pojavile na društvenim mrežama, a koje su objavili i sami ruski vojnici, prikazuju uništen autobus, oštećene kamione i ostatke kasetnog naoružanja.