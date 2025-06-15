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Ukrajina izvela napad sistemom HIMARS: Uništen konvoj koji je prevozio ruske vojnike

Grad Makejevka, smješten istočno od Donjecka, već je neko vrijeme važna logistička tačka ruskih snaga u okupiranom dijelu Donbasa

Snimak s mjesta napada. X

Dž. R.

15.6.2025

Ukrajina je u petak izvela napad na kolonu vojnih kamiona i autobusa, koja je, prema ukrajinskim izvorima i lokalnim dojavljivačima iz Donječke oblasti, prevozila ruske vojnike.

Napad su koordinirali s obavještajnim snagama koje su locirale kretanje konvoja.

Lokalni izvori govore o velikom broju mrtvih i ranjenih. Snimke i fotografije koje su se kasnije pojavile na društvenim mrežama, a koje su objavili i sami ruski vojnici, prikazuju uništen autobus, oštećene kamione i ostatke kasetnog naoružanja.

Na snimkama se vide uniformisani vojnici i vojna vozila, što dovodi u pitanje tvrdnje ruskih vlasti da su mete bili civili.

Grad Makejevka, smješten istočno od Donjecka, već je neko vrijeme važna logistička tačka ruskih snaga u okupiranom dijelu Donbasa, javlja Jutarnji list.

Upotreba sistema HIMARS, koje je Ukrajina dobila iz SAD-a, omogućuje ukrajinskim snagama dalekometne precizne udare. 

U kombinaciji s kasetnim naoružanjem, pokazao se posebno efikasnim protiv većih grupa vojnika i vojnih vozila.

# NAPAD
# DONJECK
# KONVOJ
# RUSIJA
# UKRAJINA
# RUSKI VOJNICI
# HIMARS
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