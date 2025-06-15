Ko je muškarac koji je ubio zastupnicu i ranio senatora: Prijatelju poslao poruku "uskoro ću biti mrtav"

Vens Luter Bolter koji je osumnjičen za ubistvo zastupnice države Minnesota i još jednog zakonodavca, tvrdio je da je sigurnosni stručnjak s iskustvom u Pojasu Gaze i Africi, prema njegovim objavama na internetu i javnim evidencijama.
Dijelili kuću
Potraga za Vensom Luterom Bolterom (Vance Luther Boelter) bila je u toku u subotu. Policija ga je označila kao osumnjičenog za ubistvo demokratske zakonodavke Minnesote Melisse Hortman i njenog supruga, te ranjavanje državnog senatora Džona Hofmana (John Hoffman) i njegove supruge.
Policija je navela da je osumnjičeni ranije u subotu viđen kako nosi svijetli kaubojski šešir, tamnu košulju ili kaput dugih rukava s tamnom torbom. FBI je ponudio nagradu do 50.000 dolara za informacije koje bi mogle dovesti do njegovog hapšenja.
David Karlson (Carlson) rekao je za Reuters da je dijelio kuću s Boelterom u Minneapolisu više od godinu dana i da ga je posljednji put vidio u petak navečer. Zatim je oko 6 sati ujutro u subotu primio poruku od Boltera.
- Rekao je da bi uskoro mogao biti mrtav - rekao je Karlson, koji je odmah pozvao policiju.
Poznavali su se još od četvrtog razreda, a Karlson je rekao da je Bolter radio u centru za donaciju očiju i da je stanovao u kući jer mu je bila blizu posla. Rekao je da se osjeća izdan od Boltera i slomljenog srca zbog žrtava, dodajući da "njegova porodica sada mora da pati zbog ovoga."
Bio protiv abortusa
Bolter je 2016. godine imenovan u guvernerov odbor za razvoj radne snage, prema evidencijama savezne države Minnesota. Odbor ima zadatak da savjetuje guvernera o sistemu radne snage Minnesote, navodi se na zvaničnoj web stranici.
Upitan da li je Bolter poznavao zakonodavce, načelnik Biroa za kriminalistička istraživanja Minnesote Dru Evans (Drew) rekao je da se to "još uvijek istražuje.
- Postoje određena poklapanja u prisustvu na javnim sastancima sa senatorom Hofmanom i osumnjičenim. Ali ne znamo kakva je priroda tog odnosa, niti da li su se zaista poznavali - rekao je novinarima.
Bolter je naveo da nema političku stranačku pripadnost. U objavi na LinkedInu prije šest godina, pozvao je Amerikance da glasaju i cijene izborni proces.
Carlson je rekao da je Bolter glasao za Donalda Trampa (Trump), da je bio kršćanin i da nije volio abortus, iako su, prema njegovim riječima, davno prestali razgovarati o toj temi.
Sigurnosni stručnjak
Na društvenim mrežama, u javnim evidencijama i na web stranicama koje je pregledao Reuters, Bolter je sebe opisivao kao sigurnosnog stručnjaka s iskustvom na Bliskom istoku i u Africi, te bivšeg zaposlenika prehrambenih kompanija.
Bolter je rekao da je glavni izvršni direktor organizacije Red Lion Group sa sjedištem u Demokratskoj Republici Kongo. On i njegova supruga Dženifer (Jennifer) također su vodili sigurnosnu službu pod nazivom Praetorian Guard Security Services LLC; prema evidencijama Minnesote, ona je navedena kao menadžerica.
Web stranica kompanije navodi da nude usluge naoružanog osiguranja, a Bolter je napisao da je bio uključen u "sigurnosne situacije u istočnoj Evropi, Africi, Sjevernoj Americi i na Bliskom istoku, uključujući Zapadnu obalu, južni Liban i Pojas Gaze."
Policija je bila upoznata s izvještajima da je Bolter posjedovao sigurnosnu firmu, rekao je Evans.
Finansijski izvještaji neprofitne organizacije pokazuju da su Bolter i njegova supruga vodili kršćansku misiju pod nazivom Revoformation.
Na arhiviranoj verziji web stranice Revoformation iz 2011. godine, Bolter je naveo da je zaređen za ministra 1993. godine i da je odrastao u malom gradu Sleepy Eye, oko 160 kilometara jugozapadno od Minneapolisa.
U svojoj biografiji na toj stranici, Bolter je tvrdio da je putovao u "nasilna područja Pojasa Gaze i Zapadne obale gdje su se dešavali samoubilački napadi."
- Tražio je militantne islamiste kako bi im prenio evanđelje i rekao da nasilje nije rješenje - navodi se u biografiji. Bolter je rekao da je pohađao St. Cloud State University, sada zatvoreni Cardinal Stritch University i Christ for the Nations Institute, biblijsku školu u Dallasu.
Nakon što je pucao na policiju u subotu, osumnjičeni je napustio vozilo u kojem su službenici pronašli "manifest" i listu drugih zakonodavaca i zvaničnika, saopštili su istražitelji.
Evans je rekao da policija još uvijek istražuje šta je moglo biti motiv pucnjave, dodajući da bi "bilo prerano da u ovom trenutku kažu tačno šta bi mogao biti motiv na osnovu tih zapisa."
Guverner Minnesote Tim Volc (Walz) rekao je da pucnjava "izgleda kao politički motivisano ubistvo."