Ko je muškarac koji je ubio zastupnicu i ranio senatora: Prijatelju poslao poruku "uskoro ću biti mrtav"

Vens Luter Bolter koji je osumnjičen za ubistvo zastupnice države Minnesota i još jednog zakonodavca, tvrdio je da je sigurnosni stručnjak s iskustvom u Pojasu Gaze i Africi, prema njegovim objavama na internetu i javnim evidencijama. Dijelili kuću Potraga za Vensom Luterom Bolterom (Vance Luther Boelter) bila je u toku u subotu. Policija ga je označila kao osumnjičenog za ubistvo demokratske zakonodavke Minnesote Melisse Hortman i njenog supruga, te ranjavanje državnog senatora Džona Hofmana (John Hoffman) i njegove supruge. Policija je navela da je osumnjičeni ranije u subotu viđen kako nosi svijetli kaubojski šešir, tamnu košulju ili kaput dugih rukava s tamnom torbom. FBI je ponudio nagradu do 50.000 dolara za informacije koje bi mogle dovesti do njegovog hapšenja. David Karlson (Carlson) rekao je za Reuters da je dijelio kuću s Boelterom u Minneapolisu više od godinu dana i da ga je posljednji put vidio u petak navečer. Zatim je oko 6 sati ujutro u subotu primio poruku od Boltera. - Rekao je da bi uskoro mogao biti mrtav - rekao je Karlson, koji je odmah pozvao policiju. Poznavali su se još od četvrtog razreda, a Karlson je rekao da je Bolter radio u centru za donaciju očiju i da je stanovao u kući jer mu je bila blizu posla. Rekao je da se osjeća izdan od Boltera i slomljenog srca zbog žrtava, dodajući da "njegova porodica sada mora da pati zbog ovoga."

Bio protiv abortusa Bolter je 2016. godine imenovan u guvernerov odbor za razvoj radne snage, prema evidencijama savezne države Minnesota. Odbor ima zadatak da savjetuje guvernera o sistemu radne snage Minnesote, navodi se na zvaničnoj web stranici. Upitan da li je Bolter poznavao zakonodavce, načelnik Biroa za kriminalistička istraživanja Minnesote Dru Evans (Drew) rekao je da se to "još uvijek istražuje. - Postoje određena poklapanja u prisustvu na javnim sastancima sa senatorom Hofmanom i osumnjičenim. Ali ne znamo kakva je priroda tog odnosa, niti da li su se zaista poznavali - rekao je novinarima. Bolter je naveo da nema političku stranačku pripadnost. U objavi na LinkedInu prije šest godina, pozvao je Amerikance da glasaju i cijene izborni proces. Carlson je rekao da je Bolter glasao za Donalda Trampa (Trump), da je bio kršćanin i da nije volio abortus, iako su, prema njegovim riječima, davno prestali razgovarati o toj temi.