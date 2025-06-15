Njemačka, Francuska i Velika Britanija nude Iranu hitne pregovore

Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo spremne su odmah započeti pregovore s Iranom o njegovom nuklearnom programu, s ciljem smirivanja napetosti na Bliskom istoku, izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul).
Tokom posjete Bliskom istoku, Vadeful je poručio kako želi doprinijeti deeskalaciji sukoba između Irana i Izraela, ističući da je Teheran ranije propustio priliku za konstruktivne pregovore.
- Nadam se da to još nije izgubljeno. Njemačka, zajedno s Francuskom i Britanijom, spremna je. Nudimo Iranu trenutne pregovore o nuklearnom programu. Nadam se da će ta ponuda biti prihvaćena - rekao je Vadeful u subotu navečer za ARD.
Naglasio je da je to ključni preduslov za smirivanje ovog sukoba – da Iran ne predstavlja prijetnju regiji, državi Izrael ili Evropi.
Vadeful je upozorio da se sukob može okončati jedino ako svi akteri izvrše pritisak i na Iran i na Izrael.
- Postoji zajedničko očekivanje da se tokom sljedeće sedmice mora uložiti ozbiljan pokušaj s obje strane da se prekine spirala nasilja - rekao je.
Na pitanje vjeruje li da bi iranska vlast mogla pasti, Vadeful je odgovorio kako ne smatra da Izrael ima namjeru srušiti režim u Teheranu.
Govoreći o situaciji u Gazi, njemački ministar ocijenio je da je humanitarna situacija u toj palestinskoj enklavi neprihvatljiva te pozvao Izrael da omogući neograničen pristup humanitarnim organizacijama.
- Glad, umiranje i patnje ljudi u Gazi moraju prestati - poručio je, dodajući da odgovornost za sukob snosi Hamas i da ta islamistička organizacija mora osloboditi taoce koje drži još od napada na Izrael u oktobru 2023. godine.