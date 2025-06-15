Njemačka, Francuska i Velika Britanija nude Iranu hitne pregovore

Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo spremne su odmah započeti pregovore s Iranom o njegovom nuklearnom programu, s ciljem smirivanja napetosti na Bliskom istoku, izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul).

Tokom posjete Bliskom istoku, Vadeful je poručio kako želi doprinijeti deeskalaciji sukoba između Irana i Izraela, ističući da je Teheran ranije propustio priliku za konstruktivne pregovore.

- Nadam se da to još nije izgubljeno. Njemačka, zajedno s Francuskom i Britanijom, spremna je. Nudimo Iranu trenutne pregovore o nuklearnom programu. Nadam se da će ta ponuda biti prihvaćena - rekao je Vadeful u subotu navečer za ARD.