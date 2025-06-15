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IDF POTVRDIO

Izrael pokušao ubiti vođu Huta: Nije poznat rezultat napada

Akcija je izvedena u isto vrijeme dok su napadali Iran

Al-Gamari: Meta napada. Lebanon News

Dž. R.

15.6.2025

Glasnogovornik IDF-a, brigadni general Efi Defrin (Effie Defrin), na konferenciji za novinare je potvrdio da su izraelske zračne snage sinoć izvele napad u Jemenu, istovremeno s napadima u Iranu.

Meta izraelskog napada u Jemenu bio je načelnik generalštaba Huta Muhammad Al- Gamari (Al-Ghamari), prema izraelskim zvaničnicima. Rezultati napada još nisu poznati.

- Sinoć, dok su napadi u Iranu još uvijek trajali, borbeni avioni zračnih snaga preletjeli su preko 2.000 kilometara od Izraela i napali Sanu u Jemenu. Kasnije ćemo objaviti rezultate napada - kaže Defrin.

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# IZRAEL
# ATENTAT
# META
# HUTI
# IDF
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