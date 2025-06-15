Tramp ponovo za stolom s najmoćnijim zemljama: Hoće li se ponoviti viralna fotografija od prošlog susreta

Sastanak grupe sedam najmoćnijih zemalja zakazan je za ponedjeljak, što je prvi sastanak G7 otkako se Donald Tramp (Trump) vratio na mjesto predsjednika SAD.

Sastanak će biti održan u kanadskom gradu Kananaskis, a ovo će biti prvi put da se Trump sastaje s liderima drugih šest G7 zemalja u ovom mandatu (Velika Britanija, Kanada, Italija, Njemačka, Francuska i Japan).

Slična situacija

Njihov susret s Trampom, sudeći prema aktuelnoj situaciji, neće biti ugodan, a zbog toga se vrijedi podsjetiti na fotografiju koja je nastala 2018. godine, također na sastanku G7 zemalja.

Naime, prije sedam godina je Tramp je također bio predsjednik SAD-a, a sve je završilo tako što je jedna zemlja, Amerika, prvi put odbacila zajedničku izjavu nakon samita.

Zbog razvoja događaja je fotografija, gdje Tramp sjedi nasuprot svjetskim liderima koji su bili vidno uznemireni, postala viralna.

Slična situacija očekuje se i ove godine, ponajviše zbog toga što je sastanku od prije sedam godina i ovogodišnjem samitu jedna stvar zajednička, a to su carine koje je uveo Tramp.

Kao i 2018. godine, očekuje se da će biti veliki broj kritika na račun SAD-a, te da će Trumpov tim ponovo tvrditi da "svi žele da Amerika bude njihova banka", kao što je to rekao njegov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Džon Bolton (John Bolton) prije sedam godina.

Predmet kritika

Osim toga, Tramp bi mogao biti predmet kritika i zbog toga što je promijenio pristup SAD-a prema Ukrajini, imajući u vidu da ostale zemlje iz grupe G7 i dalje snažno podržavaju ovu zemlju.

Vrijedi istaći da će akteri biti skoro u potpunosti drugačiji. Jedine osobe koje su bile tu prije sedam godina su Tramp i francuski predsjednik Emmanuel Makron (Macron).

Angela Merkel, koja je na fotografiji bila najbliže Trampu, od 2021. godine nije kancelarka Njemačke, a ovu državu će predstavljati kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz).

Posebna meta Trampa nakon sastanka od prije sedam godina bio je sada već bivši premijer Kanade Džastin Trudo (Justin Trudeau). Od ove godine, na njegovom mjestu nalazi se Mark Karni (Carney).