Izrael tvrdi: Napali smo u Iranu više od 170 ciljeva, udaramo u srce nukelarnog programa

Glasnogovornik IDF-a Avičaj Adraej (Avichay Adraeej) tvrdi da je oko 50 borbenih aviona napalo infrastrukturu i ciljeve povezane s iranskim nuklearnim programom, piše Times of Israel.

Otkako je Izrael napao Iran u petak, što je izazvalo ovaj sukob, on tvrdio da je gađano više od 170 ciljeva i više od 720 vojnih infrastrukturnih objekata, avioni su prelijetali Teheran preko noći kao i da njegove snage "udaraju u srce nuklearnog programa".

Iran je saopštio da su većina žrtava civili, uglavnom žene i djeca.

Izrael je ranije izdao naredbe za evakuaciju stanovnika u blizini iranskih objekata za oružje.