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PORTPAROL IDF-A

Izrael tvrdi: Napali smo u Iranu više od 170 ciljeva, udaramo u srce nukelarnog programa

Oko 50 aviona napalo je infrastrukturu

Iran nakon prvih napada. AP

Dž. R.

15.6.2025

Glasnogovornik IDF-a Avičaj Adraej (Avichay Adraeej) tvrdi da je oko 50 borbenih aviona napalo infrastrukturu i ciljeve povezane s iranskim nuklearnim programom, piše Times of Israel.

Otkako je Izrael napao Iran u petak, što je izazvalo ovaj sukob, on tvrdio da je gađano više od 170 ciljeva i više od 720 vojnih infrastrukturnih objekata, avioni su prelijetali Teheran preko noći kao i da njegove snage "udaraju u srce nuklearnog programa".

Iran je saopštio da su većina žrtava civili, uglavnom žene i djeca.

Izrael je ranije izdao naredbe za evakuaciju stanovnika u blizini iranskih objekata za oružje.

# NAPAD
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# VOJNI CILJEVI
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