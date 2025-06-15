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VOJNI ANALITIČAR

Ogorec za “Avaz”: Zbog sukoba Izraela i Irana svi trebamo biti ozbiljno zabrinuti

Iran se redovno izjašnjava da će proizvoditi nuklearno gorivo za mirnodopske svrhe, ne vidim razlog za ovakav napad, rekao je

Ogorec o ratu. Ustupljena fotografija / AP

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

15.6.2025

Situacija eskalira intenzivno, brzo i žestoko – kazao je za “Avaz” vojni analitičar i profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec, komentirajući rat između Izraela i Irana, nakon snažnih udara izraelskih snaga na iranske gradove te odgovora koji je uslijedio. 

Miješanje SAD

Izrael je napao kapacitete povezane s iranskim nuklearnim programom, likvidirao vojni vrh i dio stručnjaka za nuklearnu energiju, a Ogorec ističe da je iranski odgovor bio očekivan.

– On se dogodio, nije nimalo "u rukavicama", a kako će se situacija dalje odvijati, teško je reći. Osim ove razmjene zračne paljbe, raketnih prepucavanja, dalekometnih sistema, dronova i borbenih aviona koje koristi Izrael, postoji mogućnost aktiviranja Hezbolaha u Libanu, a naravno, i teroristički napadi su uvijek mogući. Iranska revolucionarna garda je vrlo radikalizirana i svašta možemo očekivati. Ako bi došlo do daljnje eskalacije i eventualnih napada Irana na američke vojne baze, koje su razasute po cijelom Bliskom istoku, to bi dodatno pogoršalo situaciju. Tada bi se SAD umiješale i pitanje je kako bi se sve završilo – kaže Ogorec.

Podsjeća da Iran i Izrael ne graniče direktno – između njih su Irak, Sirija i Jordan, te dijelom Saudijska Arabija – pa bi u slučaju eskalacije te zemlje mogle biti uključene u sukob. Tada bi, kaže Ogorec, gorio cijeli Bliski istok. Nada se da ipak neće doći do kopnenih sukoba.

Lančana reakcija

– Ne zaboravimo ni Hute u Jemenu, koji bi mogli aktivirati svoje snage prema Crvenom moru i to u većoj mjeri. Situacija ni u kojem slučaju nije dobra – dodaje Ogorec.

Na pitanje može li se prihvatiti obrazloženje Izraela da je napad pokrenut zbog navodne nuklearne prijetnje Irana, Ogorec se pita zašto je Izrael to učinio i šta je time postigao.

– Iran se redovno izjašnjava da će proizvoditi nuklearno gorivo za mirnodopske svrhe. Ne vidim razlog za ovakav napad, šta je u pitanju i čega se to Izrael boji? Taj preventivni napad podsjeća na američku strategiju prenošenog djelovanja, koju su primijenili u Vijetnamu, pa su se tamo "branili". To su sad samo opravdanja za vlastitu agresiju – ističe Ogorec.

Istovremeno, Pakistan je u subotu poručio da će stajati uz Iran i pozvao na muslimansko jedinstvo protiv Izraela. Radi se o nuklearnoj sili. Ogorec napominje da nuklearno oružje prvenstveno služi za odvraćanje, te da bi njegova upotreba izazvala lančanu reakciju i treći svjetski rat.

U sjeni ovog novog rata nastavlja se i opsada Gaze, gdje su stotine hiljada ljudi i dalje izložene ubijanju, izgladnjivanju i općoj humanitarnoj katastrofi. Ogorec smatra da je Izrael sada u mogućnosti angažirati manji broj snaga prema Gazi.

– Govorimo o jednoj katastrofi koja se zove Izrael, a pogodila je pojas Gaze. Ona se nastavlja, ali očito je da su sada mogli odvojiti veći dio zračnih, raketnih i PZO snaga za akcije protiv Irana. Moguće je voditi sukob na dva ratišta – ako Gazu uopće možemo nazvati ratištem. Tamo više nema vojne borbe. Ono što se dešava tamo može se nazvati samo zločinom – naglašava Ogorec.

Položiti račune

Upozorava da s trenutnim razvojem događaja svi trebamo biti ozbiljno zabrinuti, jer riječ je o ozbiljnom sukobu dvije države koje čak i ne graniče.

– Koliko će Jordan, Irak, Saudijska Arabija biti voljni da iznad njihovih glava padaju rakete i eksplozije tresu njihove gradove… Nisam siguran da će to dugo tolerisati. I šta onda?! – pita se Ogorec.

Slaže se s ocjenama da su vlasti Izraela postale ozbiljan problem.

– Nije problem Izrael, već Benjamin Netanjahu. On ima ime i prezime. To je režim koji je neodgovoran za vlastite postupke. Stalno ističem – taj čovjek, kada bi došlo do prestanka rata, morao bi položiti račune svom narodu, svojim ljudima i svojoj državi. Nisam siguran da bi prošao jeftino, zbog mnogo toga – zaključuje profesor Marinko Ogorec.

Bonus video:

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# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# MARINKO OGOREC
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