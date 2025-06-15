Ogorec za “Avaz”: Zbog sukoba Izraela i Irana svi trebamo biti ozbiljno zabrinuti

Situacija eskalira intenzivno, brzo i žestoko – kazao je za “Avaz” vojni analitičar i profesor na Veleučilištu Velika Gorica, Marinko Ogorec, komentirajući rat između Izraela i Irana, nakon snažnih udara izraelskih snaga na iranske gradove te odgovora koji je uslijedio. Miješanje SAD Izrael je napao kapacitete povezane s iranskim nuklearnim programom, likvidirao vojni vrh i dio stručnjaka za nuklearnu energiju, a Ogorec ističe da je iranski odgovor bio očekivan. – On se dogodio, nije nimalo "u rukavicama", a kako će se situacija dalje odvijati, teško je reći. Osim ove razmjene zračne paljbe, raketnih prepucavanja, dalekometnih sistema, dronova i borbenih aviona koje koristi Izrael, postoji mogućnost aktiviranja Hezbolaha u Libanu, a naravno, i teroristički napadi su uvijek mogući. Iranska revolucionarna garda je vrlo radikalizirana i svašta možemo očekivati. Ako bi došlo do daljnje eskalacije i eventualnih napada Irana na američke vojne baze, koje su razasute po cijelom Bliskom istoku, to bi dodatno pogoršalo situaciju. Tada bi se SAD umiješale i pitanje je kako bi se sve završilo – kaže Ogorec.

Podsjeća da Iran i Izrael ne graniče direktno – između njih su Irak, Sirija i Jordan, te dijelom Saudijska Arabija – pa bi u slučaju eskalacije te zemlje mogle biti uključene u sukob. Tada bi, kaže Ogorec, gorio cijeli Bliski istok. Nada se da ipak neće doći do kopnenih sukoba. Lančana reakcija – Ne zaboravimo ni Hute u Jemenu, koji bi mogli aktivirati svoje snage prema Crvenom moru i to u većoj mjeri. Situacija ni u kojem slučaju nije dobra – dodaje Ogorec. Na pitanje može li se prihvatiti obrazloženje Izraela da je napad pokrenut zbog navodne nuklearne prijetnje Irana, Ogorec se pita zašto je Izrael to učinio i šta je time postigao. – Iran se redovno izjašnjava da će proizvoditi nuklearno gorivo za mirnodopske svrhe. Ne vidim razlog za ovakav napad, šta je u pitanju i čega se to Izrael boji? Taj preventivni napad podsjeća na američku strategiju prenošenog djelovanja, koju su primijenili u Vijetnamu, pa su se tamo "branili". To su sad samo opravdanja za vlastitu agresiju – ističe Ogorec. Istovremeno, Pakistan je u subotu poručio da će stajati uz Iran i pozvao na muslimansko jedinstvo protiv Izraela. Radi se o nuklearnoj sili. Ogorec napominje da nuklearno oružje prvenstveno služi za odvraćanje, te da bi njegova upotreba izazvala lančanu reakciju i treći svjetski rat. U sjeni ovog novog rata nastavlja se i opsada Gaze, gdje su stotine hiljada ljudi i dalje izložene ubijanju, izgladnjivanju i općoj humanitarnoj katastrofi. Ogorec smatra da je Izrael sada u mogućnosti angažirati manji broj snaga prema Gazi.