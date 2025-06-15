Ukrajini predato 1.200 tijela vojnika, Moskva nije dobila nijedno

U razmjeni poginulih vojnika između Ukrajine i Rusije, Ukrajini je predato još 1.200 tijela vojnika poginulih u ratu, izvijestile su ruske državne novinske agencije, navodeći da Moskva nije dobila nijedno rusko tijelo zauzvrat.

Ruske državne novinske agencije TASS i RIA izvijestile su o primopredaji, pozivajući se na neimenovani izvor, prenosi Reuters.

To je četvrta u nizu primopredaja posmrtnih ostataka vojnika koja se dogodila u protekloj sedmici, u skladu sa sporazumom postignutim između Rusije i Ukrajine na pregovorima u Istanbulu ranije ovog mjeseca.

Kijev i Moskva su se složili da predaju do 6.000 tijela i da razmijene bolesne i teško ranjene ratne zarobljenike i one mlađe od 25 godina.

Rusija tvrdi da je do sada predala Ukrajini tijela skoro 5.000 ukrajinskih vojnika, ali je izvijestila da je zauzvrat primila ukupno 27 ruskih vojnika.

Ukrajina i Rusija su do sada izvršile tri razmjene ratnih zarobljenika, ali nisu otkrile tačan broj.