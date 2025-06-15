Netanjahu u pogođenom gradu dočekan s pjesmom: "Bibi, kralj Izraela"

Jedan od njih, Shimi, sjedio je na plastičnoj stolici ispred svoje pekare, piše BBC. Kako kaže, čuva je od krađa.

Okružen brojnim naoružanim pripadnicima osiguranja, pozdravljao je vlasnike dućana duž ulice u kojoj su mnogima izlozi popucali od siline eksplozije.

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir također je obišao Bat Yamu, kao i njegove kolege političari, grad koji je pogođen iranskim raketama.

Podsjećamo, i premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posjetio je isto područje, uz povike okupljenih koji su ga dozivali njegovim nadimkom "Bibi".

Na nekim snimkama s tog posjeta vidi se kako okupljeni pjevaju pjesmu temeljenu na tradicionalnoj melodiji “Dovid, Melech Yisrael”, što znači “David, kralj Izraela”, koju mnoga židovska djeca uče u školi.

No premijerovi pristaše izmijenili su stihove u “Bibi, Melech Yisrael” – “Bibi, kralj Izraela”.