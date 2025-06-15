Netanjahu u pogođenom gradu dočekan s pjesmom: "Bibi, kralj Izraela"

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir također je obišao Bat Yamu, kao i njegove kolege političari, grad koji je pogođen iranskim raketama.
Okružen brojnim naoružanim pripadnicima osiguranja, pozdravljao je vlasnike dućana duž ulice u kojoj su mnogima izlozi popucali od siline eksplozije.
Jedan od njih, Shimi, sjedio je na plastičnoj stolici ispred svoje pekare, piše BBC. Kako kaže, čuva je od krađa.
Podsjećamo, i premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posjetio je isto područje, uz povike okupljenih koji su ga dozivali njegovim nadimkom "Bibi".
Na nekim snimkama s tog posjeta vidi se kako okupljeni pjevaju pjesmu temeljenu na tradicionalnoj melodiji “Dovid, Melech Yisrael”, što znači “David, kralj Izraela”, koju mnoga židovska djeca uče u školi.
No premijerovi pristaše izmijenili su stihove u “Bibi, Melech Yisrael” – “Bibi, kralj Izraela”.