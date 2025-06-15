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IZMIJENILI STIHOVE

Netanjahu u pogođenom gradu dočekan s pjesmom: "Bibi, kralj Izraela"

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir također je obišao Bat Yamu

Netanjahu u posjeti. X

Dž. R.

15.6.2025

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir također je obišao Bat Yamu, kao i njegove kolege političari, grad koji je pogođen iranskim raketama.

Okružen brojnim naoružanim pripadnicima osiguranja, pozdravljao je vlasnike dućana duž ulice u kojoj su mnogima izlozi popucali od siline eksplozije.

Jedan od njih, Shimi, sjedio je na plastičnoj stolici ispred svoje pekare, piše BBC. Kako kaže, čuva je od krađa.

Podsjećamo, i premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posjetio je isto područje, uz povike okupljenih koji su ga dozivali njegovim nadimkom "Bibi".

Na nekim snimkama s tog posjeta vidi se kako okupljeni pjevaju pjesmu temeljenu na tradicionalnoj melodiji “Dovid, Melech Yisrael”, što znači “David, kralj Izraela”, koju mnoga židovska djeca uče u školi.

No premijerovi pristaše izmijenili su stihove u “Bibi, Melech Yisrael” – “Bibi, kralj Izraela”.

# NAPAD
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# RAKETE
# ITAMAR BEN-GVIR
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