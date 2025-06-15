Ministar Irana: Izrael nije djelovao bez zelenog svjetla SAD

Iran ne želi da njegov sukob s Izraelom eskalira i da se proširi na susjedne zemlje, osim ako situacija na terenu to ne bude zahtijevala i Iran na to bude prisiljen, rekao je u nedjelju ministar vanjskih poslova Abas Arakči (Abbas Araqchi), dodajući da je njihov odgovor bio zasnovan na samoodbrani.

Arakči je rekao da je Teheran odgovarao na izraelsku agresiju i da će, ako se ova agresija zaustavi, prestati i iranske reakcije, prenosi Reuters.

Ministar vanjskih poslova rekao je da su izraelski napadi na priobalno plinsko polje Južni Pars koje Iran dijeli s Katarom "očigledna agresija i vrlo opasan čin".

- Prenošenje sukoba u Perzijski zaljev je strateška greška, a cilj je odvući rat izvan iranske teritorije - rekao je.

Arakči je optužio Izrael da pokušava sabotirati tekuće nuklearne pregovore između Irana i SAD, koji su, prema njegovim riječima, mogli otvoriti put sporazumu. Teheran je trebao predstaviti prijedlog ove nedjelje tokom šeste runde pregovora, koji su otkazani nakon nedavne eskalacije.

- Izraelski napad se nikada ne bi dogodio bez zelenog svjetla i podrške SAD - rekao je Arakči, dodajući da Teheran ne vjeruje američkim izjavama da Vašington nije učestvovao u nedavnim napadima.

- Neophodno je da Sjedinjene Američke Države osude izraelske napade na iranska nuklearna postrojenja ako žele dokazati svoju dobru volju - poručio je.