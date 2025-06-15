Britanska ministrica finansija nagovjestila moguću podršku Izraelu u sukobu s Iranom

Britanija bi potencijalno mogla podržati Izrael u njegovom sukobu s Iranom, ali je odluka da se pošalju dodatni vojni avioni na Bliski istok donesena prvenstveno radi zaštite britanskih baza i osoblja, izjavila je britanska ministrica finansija Rejčel Rivs (Rachel Reeves) u nedjelju.
Izrael i Iran su tokom noći sa subote na nedjelju ponovo razmijenili napade. Premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su dosadašnji izraelski napadi „ništa u poređenju s onim što Iran čeka u narednim danima“, prenosi Reuters.
Govoreći za Sky News, Rivs je pozvala na deeskalaciju sukoba i kazala da je odluka o slanju dodatnih borbenih aviona u region bila „preventivna mjera“.
Na pitanje da li bi Britanija pomogla Izraelu ako to bude zatraženo, Rivs je rekla:
- U prošlosti smo podržali Izrael kada su na njega ispaljivane rakete.
Dodala je:
- Šaljemo dodatne snage kako bismo zaštitili sebe, ali i potencijalno podržali naše saveznike.
Britanija je prošle godine učestvovala u zaštiti Izraela od raketnih napada iz Irana. U aprilu su britanski avioni oborili iranske dronove koji su letjeli prema Izraelu, a u oktobru su dva britanska borbena aviona i avion za dopunu goriva u zraku učestvovali u pokušaju presretanja iranskih projektila. Međutim, ti avioni nisu otvorili vatru ni na jednu metu.
Ipak, od tada su Britanija i Izrael više puta bili u sukobu zbog načina na koji Izrael vodi rat u Gazi.
Prošle sedmice, Britanija je uvela sankcije dvojici izraelskih ministara krajnje desnice – Itamaru Ben-Gviru i Becalelu Smotriču – optužujući ih za konstantno poticanje nasilja protiv Palestinaca.
Izrael je tu odluku nazvao „sramotnom“ i poručio da razmatra kako će odgovoriti.
U međuvremenu, britansko ministarstvo vanjskih poslova ažuriralo je u nedjelju svoje preporuke i savjetovalo građane da izbjegavaju sva putovanja u Izrael.
U petak je to ministarstvo već savjetovalo da se u Izrael putuje samo ako je apsolutno neophodno.