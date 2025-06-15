Britanska ministrica finansija nagovjestila moguću podršku Izraelu u sukobu s Iranom

Britanija bi potencijalno mogla podržati Izrael u njegovom sukobu s Iranom, ali je odluka da se pošalju dodatni vojni avioni na Bliski istok donesena prvenstveno radi zaštite britanskih baza i osoblja, izjavila je britanska ministrica finansija Rejčel Rivs (Rachel Reeves) u nedjelju. Izrael i Iran su tokom noći sa subote na nedjelju ponovo razmijenili napade. Premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su dosadašnji izraelski napadi „ništa u poređenju s onim što Iran čeka u narednim danima“, prenosi Reuters. Govoreći za Sky News, Rivs je pozvala na deeskalaciju sukoba i kazala da je odluka o slanju dodatnih borbenih aviona u region bila „preventivna mjera“.

Na pitanje da li bi Britanija pomogla Izraelu ako to bude zatraženo, Rivs je rekla: - U prošlosti smo podržali Izrael kada su na njega ispaljivane rakete. Dodala je: - Šaljemo dodatne snage kako bismo zaštitili sebe, ali i potencijalno podržali naše saveznike. Britanija je prošle godine učestvovala u zaštiti Izraela od raketnih napada iz Irana. U aprilu su britanski avioni oborili iranske dronove koji su letjeli prema Izraelu, a u oktobru su dva britanska borbena aviona i avion za dopunu goriva u zraku učestvovali u pokušaju presretanja iranskih projektila. Međutim, ti avioni nisu otvorili vatru ni na jednu metu.