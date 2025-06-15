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BLISKI ISTOK

Američke vojne baze na meti u eskalirajućem sukobu između Izraela i Irana: Evo gdje se nalaze

Raspoređene su na 19 lokacija, a osam ih je stalnih

Mapa američkih trupa. Al Jazeera

N. Aj.

15.6.2025

Izraelski napad na Iran, koji je započeo u petak, doveo je do eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Posebnu pažnju privlači podrška koju je Izrael dobio tokom ovog napada, kao i u odbrani nakon što je Teheran uzvratio.

Iako američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i dalje tvrdi da Sjedinjene Američke Države nisu dale saglasnost za ovaj napad, iranski zvaničnici direktno optužuju SAD za podršku Izraelu.

Također, navode da bi njihove mete mogle postati i američke baze u regiji ako SAD nastavi pružati direktnu ili indirektnu podršku Izraelu.

Zbog toga je važno pogledati gdje se nalaze američke vojne baze koje su u dometu iranskih raketa.

Prema američkom think-tanku Council on Foreign Relations, američke vojne baze na Bliskom istoku raspoređene su na 19 lokacija.

Od tih 19 baza, osam su stalne baze, smještene u sljedećim zemljama: Kuvajt, Bahrein, Egipat, Irak, Jordan, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija. U Kuvajtu se nalazi najviše baza – pet, ali samo jedna od njih je stalna.

Osim toga, SAD imaju stalne baze i u Turskoj te Djibutiju, dok su prisutni i u Omanu i Siriji, gdje su raspoređene vojne baze s američkim trupama.

Ukupno, između 40 i 50 hiljada američkih vojnika raspoređeno je širom Bliskog istoka.

Najvažnija američka baza u regionu je baza Al Udeid u Kataru, gdje je smješten najveći broj američkih vojnika, otprilike 10.000.

U bazi Jufair, koja se nalazi u Bahreinu i nekada je pripadala Velikoj Britaniji, stacionirano je oko 9.000 američkih vojnika. Ovo je najveća pomorska baza SAD na Bliskom istoku.

Centralna baza za američke operacije na Bliskom istoku smatra se baza Arifjan u Kuvajtu, koja je izgrađena 1999. godine.

Tu si i baze Al-Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te Erbil u Iraku.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# AMERIKA
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