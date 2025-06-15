Izraelska aviokompanija otkazala letove do 23. juna

Izraelska aviokompanija El Al otkazala je letove prema i iz brojnih evropskih gradova, kao i prema Tokiju i Moskvi, do 23. juna zbog sukoba između Izraela i Irana, saopćeno je danas.

Izraelski nacionalni avioprevoznik naveo je da su svi letovi otkazani do i uključujući 17. juni, jer je izraelski zračni prostor i dalje zatvoren.

- Čim dobijemo odobrenja od nadležnih sigurnosnih i avio-autorita, učinit ćemo sve što je moguće da omogućen što veći povratak Izraelaca kući, da postepeno obnovimo redovan raspored letova i organizujemo spasilačke letove iz destinacija u blizini Izraela - navodi El Al.

Nacionalno sigurnosno vijeće Izraela (NSC) upozorio je da se izbjegava putovanje u Izrael preko Egipta i Jordana, iako su njihove granice otvorene.

- Želimo naglasiti da su i Sinaj (u Egiptu) i Jordan pod upozorenjem za putovanja nivoa 4 - što označava visok nivo prijetnje - i preporučujemo izbjegavanje putovanja u te oblasti. Ta upozorenja su posebno relevantna u ovom periodu povećane napetosti - stoji u saopćenju NSC-a.

- Za Izraelce koji se trenutno nalaze u inostranstvu i čekaju povratak u zemlju, preporučujemo da sačekaju nove informacije od Ministarstva saobraćaja - dodali su.

Akcije El Ala pale su za 3,5 posto u popodnevnom trgovanju na berzi u Tel Avivu.

Od 7. oktobra 2023. El Al je bio jedna od rijetkih aviokompanija koje su letjele za Tel Aviv, nakon što su mnoge strane aviokompanije otkazale letove zbog sukoba Izraela i Gaze. Nekoliko avioprijevoznika je nedavno obnovilo letove za Izrael prije nego što su ove sedmice počeli raketni napadi između Izraela i Irana.