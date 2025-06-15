Lansirane rakete na Izrael: Čuju se eksplozije u Tel Avivu

Sirene za zračnu uzbunu oglašavaju se u Jerusalemu i Tel Avivu, a izraelska vojska izvještava o raketama koje se kreću prema toj zemlji.

Iranski državni mediji javljaju da su balističke rakete lansirane na Izrael.

Novinska agencija Reuters izvještava da se u Tel Avivu čula eksplozija. Ovo je prvi put da je Iran ispalio rakete tokom dana.

- Prije nekog vremena, IDF je identificirao rakete lansirane iz Irana prema teritoriji Izraela - IDF je saopćio.

- Odbrambeni sistemi djeluju kako bi presreli prijetnju. Po prijemu upozorenja, javnosti se nalaže da uđe u zaštićeni prostor i ostane tamo do daljnjeg - dodali su.