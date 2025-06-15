Netanjahu tvrdi da zvaničnici Irana spremaju bijeg: "Pakuju kofere, znaju šta slijedi"

Netanjahu je na svom profilu na mreži X objavio snimak koji traje više od tri minute. Čestitao je rođendan američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), te govorio o razlozima zbog kojih je Izrael napao Iran.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je kako se "iranski čelnici spremaju na bijeg", ne iznoseći više detalja o navodnom bijegu.

Netanjahu je pred kraj snimka iznio tvrdnju kako iranski režim pakuje kofere.

- Mogu da vam kažem ovo: Imamo naznake da visoki iranski zvaničnici već pakuju kofere. Oni mogu da osjete šta dolazi.

Reći ću vam šta bi se dogodilo da nismo reagovali tako kako smo reagovali.

Ovaj beskrupulozni režim za samo nekoliko sedmica bi u svojim rukama imao nuklearno oružje, te bi ga podjelili sa svojim posrednicima širom Bliskog istoka. Svjedočili bismo nuklearnom terorizmu na steroidima! Mi smo to spriječili, za mir u čitavom svijetu - rekao je Netanjahu.