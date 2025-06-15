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IMA RJEŠENJE ZA RAT

Tramp: Izrael i Iran će uskoro postići dogovor, sjetimo se situacije Kosova i Srbije

Mnogo toga radim i nikada ne dobijam zasluge ni za šta, ali to je u redu, ljudi razumiju

Tramp: Poruka Iranu i Izraelu. AP

E. Ć.

15.6.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) poručio je da bi Iran i Izrael trebali postići dogovor.

Tramp je u objavi na Truth Socialu objavio kako će Iran i Izrael postići dogovor, baš onako kao Indija i Pakistan - korištenjem trgovine sa SAD, kako bi on unio razum i koheziju u razgovore s dva lidera.

- Također, tokom mog prvog mandata, Srbija i Kosovo su se žestoko borili, kao što su to činili decenijama, i ovaj dugogodišnji sukob bio je spreman da preraste u rat. Zaustavio sam ga (Bajden je naštetio dugoročnim izgledima nekim vrlo glupim odlukama, ali ja ću to opet popraviti!). 

Drugi slučaj su Egipat i Etiopija, te njihova borba oko ogromne brane koja utječe na veličanstvenu rijeku Nil. Za sada vlada mir zahvaljujući mojoj intervenciji i tako će i ostati! Isto tako, uskoro ćemo imati mir između Izraela i Irana! Sada se odvija mnogo poziva i sastanaka. Mnogo toga radim i nikada ne dobijam zasluge ni za šta, ali to je u redu, ljudi razumiju. Učinimo Bliski istok ponovo velikim - poručio je Tramp.

Objava Trampa na Truth Socialu. Screenshot

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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