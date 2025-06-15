Američki pukovnik otkriva plan Netanjahua: Izrael želi uvući SAD u rat s Iranom

Penzionisani američki pukovnik Daglas Mekregor (Douglas Macgregor) oglasio se na društvenim mrežama, gdje je analizirao izraelsko-iranski sukob. Mekregor hronološki navodi kako je u posljednjih 72 sata Izrael pokrenuo preventivni napad na Iran dok su pregovori između Vašingtona i Teherana još uvijek trajali.

- Iran je bio zatečen nespreman. Ali Iran se brže oporavio od trenutka napada na Pearl Harbor nego što je Izrael očekivao. Manje od 18 sati nakon iznenadnog napada Izraela, Iran je odgovorio ispalivši stotine balističkih projektila, uključujući hipersonične projektile, na centar Tel Aviva i širom Izraela. Zakazala Željezna kupola U međuvremenu, izraelska Željezna kupola je zakazala. Izraelske obavještajne službe su zakazale. Sada Netanjahu moli Vašington da interveniše američkom vojnom silom kako bi spasio Izrael od sigurnog poraza; poraza koji je Netanjahu izazvao uz ohrabrenje Vašingtona. Istovremeno, Rusija, Kina, Pakistan i većina muslimanskog svijeta okupljaju se u odbrani Irana. Zalihe, oprema i tehnička pomoć slijevaju se u Iran. Vrijeme je za provjeru realnosti: Vašington je od 2003. godine potrošio 12 biliona dolara na Bliskom istoku. Rezultat? 7.000 mrtvih Amerikanaca. 50.000 ranjenih, otvorene granice i 100.000 Amerikanaca koji godišnje umiru od trovanja fentanilom.

Danas, Sjedinjene Američke Države imaju dug od 37 biliona dolara, iznos koji ne uključuje takozvani "dug agencije". 77 miliona Amerikanaca glasalo je za predsjednika Trampa jer je obećao da će okončati prekomorske sukobe i zaustaviti marš u Treći svjetski rat. Trampov mandat je nepromijenjen: Osigurati američke granice, luke i obalne vode. Deportirati ilegalne imigrante, uništiti kriminalce koji ubijaju Amerikance. Vratiti vladavinu prava. Ali ni kap američke krvi više za strane ratove. Jedan izraelski napad na ostrvo Kharg - gdje teče 90 possto iranskog izvoza nafte - ili terminale Bandar Abas, i Iran zatvara Hormuški moreuz. To je 20 posto globalne ponude nafte. Ekonomija se urušila Pojašnjava da to znači poremećene lance snabdijevanja i nekontrolisanu inflaciju. Benzin preko noći dostiže čak sedam dolara po galonu. Ističe da je svaka radnička porodica uništena. Kamiondžije ne mogu dostaviti hranu. Ekonomija se srušila. Zašto? Dakle, Izrael, koji je započeo ovaj ludi rat, može uvući Amerikance u širi regionalni sukob s potencijalom za nuklearni rat? Imamo 40.000 vojnika u UAE, Kataru, preko Perzijskog zaljeva. Oni su kao glinene patke. Iranski dronovi Shahed-136 koštaju 20.000 dolara svaki. Američke rakete Patriot koštaju 4 miliona dolara po presretaču. Izračunajte. Potrošit ćemo naš inventar raketa i bankrotirati dok se Amerikanci vraćaju kući u kutijama. Bliski istok je na ivici propasti. Evo šta Vašington mora učiniti da smiri sukob: 1. Zatražite hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Zatražite trenutni prekid vatre, jasno dajući do znanja da se Vašington protivi uništenju Irana, Izraela i bilo koje druge države na Bliskom istoku. 2. Zahtijevajte da Izrael zaustavi ubijanje Palestinaca u Gazi i povuče svoje snage iz Gaze i Zapadne obale. 3. Obustavite svu vojnu pomoć Izraelu dok Izrael ne pristane da povuče svoje trupe iz Gaze i dozvoli da humanitarna pomoć stigne do naroda Gaze. 4. Predložite obavezu oružanih snaga nesvrstanih zemalja da kontrolišu Gazu i Zapadnu obalu. 5. Predložite da Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Indija i Brazil sazovu mirovnu konferenciju kako bi arbitrirali u sporu između Izraela, Irana i izraelskih susjeda.