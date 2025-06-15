Izrael: Znali smo da će biti mrtvih civila ako napadnemo Iran, ali nismo imali drugog izbora

Izraelski šef diplomatije Gideon Sar poručio je da je Vlada bila svjesna mogućih civilnih žrtava u slučaju napada na Iran, ali nisu imali drugog izbora. On je za CNN poručio da je riječ i historijskoj i teškoj odluci.

- Kada smo donijeli ovu historijsku, tešku odluku, znali smo da će uslijediti teški trenuci i da ćemo imati žrtve. No, nismo imali drugog izbora - rekao je.

Izraelski napad na Iran pokrenuo je val iranskih raketnih udara, u kojima je dosad, prema službenim podacima, poginulo 14 ljudi u Izraelu, uključujući troje maloljetnika.

Sar je ponovio tvrdnju izraelskih obavještajnih službi da je Iran mogao proizvesti atomsku bombu “unutar šest mjeseci”, a da trenutačno ima dovoljne zalihe obogaćenog uranija za izradu devet takvih bombi.

Upitan je li cilj izraelske operacije smjena režima ajatolaha Alija Hameneija, Sar je odgovorio da to nije izraelska namjera. “To je stvar iranskog naroda. Mi ne doživljavamo iranski narod kao neprijatelja”, rekao je.

Zahvalio je SAD na vojnoj pomoći, ali je naglasio da je odluka o daljnjem angažmanu isključivo na Vašingtonu. “Oni imaju svoje procjene i oni će odlučiti”, rekao je.