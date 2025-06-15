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PREDSJEDNIK DRŽAVE

Pezeškijan: Reakcija Irana će biti oštrija ukoliko Izrael nastavi napade

Izraelska vojska saopćila da je tokom noći pogodila oko 80 ciljeva u Teheranu

Masud Pezeškijan. AP

S. S.

15.6.2025

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je danas da će reakcija Irana biti odlučnija i oštrija ukoliko Izrael nastavi napade.

Pezeškijan je rekao da je iranska vojska do sada uzvratila "snažno i na odgovarajući način", prenijela je novinska agencija IRNA. Iran je tokom noći pokrenuo najmanje dva talasa raketnih napada na Izrael, što je izazvalo više žrtava i štete nego prethodne noći.

Dva izraelska projektila pogodila su danas dvije lokacije u centru Teherana, što je dovelo do eksplozija, javila je iranska novinska agencija Tasnim. Iranski državni mediji prethodno su javili da su se danas popodne u sjeverozapadnim naseljima u Teheranu, Šahrak-e Garb i Sadat Abad, začule jake eksplozije. Mediji su naveli da je gradska protivvazdušna odbrana aktivirana da bi presrela izraelske projektile.

Iranski portali Habar online i Ham mihan objavili su da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane zapadno i sjeverozapadno od Teherana kako bi se suprotstavili novim izraelskim napadima, prenio je BBC. Dnevnik "Šarg" objavio je video-snimke na kojima se vide stubovi dima u istočnom dijelu Teherana.

Izraelska vojska saopćila da je tokom noći pogodila oko 80 ciljeva u Teheranu, uključujući skladišta goriva, sjedište iranskog Ministarstva odbrane, sjedište nuklearnog projekta SPND i druge mete povezane s iranskim nuklearnim programom, prenosi Times of Israel.

# IZRAEL
# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
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