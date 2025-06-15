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SPRIJEČIO IH

Reuters: Izrael planirao ubistvo ajatolaha Hamneija, Tramp uložio veto

Da li su Iranci već ubili nekog Amerikanca? Ne. Dok to ne urade, ne možemo ni da razgovaramo o napadu na političko rukovodstvo, rekao je izvor

Ali Hamnei. AP

S. S.

15.6.2025

Dva američka zvaničnika potvrdila su Reutersu da je Izrael planirao ubistvo iranskog vrhovonog vođe ajatolaha Alija Hamneija, no da je predsjednik SAD Donald Tramp stavio veto na taj plan.

- Da li su Iranci već ubili nekog Amerikanca? Ne. Dok to ne urade, ne možemo ni da razgovaramo o napadu na političko rukovodstvo - rekao je jedan od izvora, visoki zvaničnik američke administracije.

Podsjećamo, Izrael je u svom prvom napadu na Iran ubio kompletno vojno rukovodstvo te države.

Nakon toga već treći dan traju obostrani napadi u kojima je život izgubilo više desetina ljudi.

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# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
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