Iran traži od Iraka da izraelskim avionima zabrani letove iznad svog teritorija

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan telefonski je razgovarao s iračkim premijerom o stanju nakon napada Izraela. On je zatražio pomoć Iraka u odbrani od izraelskih napada.
Poručio je da bi i druge zemlje regije mogle biti ugrožene ako Izrael nastavi s napadima te je pozvao islamske zemlje na "čvrst zajednički stav".
Naveo je da Iran nije započeo ovaj sukob, ali je na napade odgovorio odlučno te da će odgovoriti još žešće i odlučnije ako se napadi nastave.
Prema saopćenju iz njegovog ureda, iranski predsjednik zatražio je od Iraka da spriječi Izrael u korištenju iračkog zračnog prostora za napade na Iran.
- Iračke vlasti trebale bi biti još opreznije kako se irački teritorij ne bi zloupotrijebio protiv Islamske Republike Irana - navodi se.
Inače, poznato je da je već neko vrijeme Irak pod potpunom kontrolom Irana, pa se postavlja pitanje njihove reakcije na posljednja dešavanja.
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