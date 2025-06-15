Iran traži od Iraka da izraelskim avionima zabrani letove iznad svog teritorija

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan telefonski je razgovarao s iračkim premijerom o stanju nakon napada Izraela. On je zatražio pomoć Iraka u odbrani od izraelskih napada.

Poručio je da bi i druge zemlje regije mogle biti ugrožene ako Izrael nastavi s napadima te je pozvao islamske zemlje na "čvrst zajednički stav".

Naveo je da Iran nije započeo ovaj sukob, ali je na napade odgovorio odlučno te da će odgovoriti još žešće i odlučnije ako se napadi nastave.