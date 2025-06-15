Netanjahu negira navode Reutersa: Nije tačno da je Tramp stavio veto na ubistvo ajatolaha

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu negirao je tvrdnje Reutersa da je predsjednik SAD Donald Tramp uložio veto na izraelski plan za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija.

U intervjuu za Fox News Netanjahu je rekao: "Postoji jako puno lažnih izvještaja o razgovorima koji se nikad nisu dogodili i neću ulaziti u to. Ali mogu reći da ćemo učiniti ono što trebamo učiniti. I mislim da Sjedinjene Države znaju što je dobro za njih."

Dodao je i da će napadi prestati kad uklone iranske nuklearne kapacitete.