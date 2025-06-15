Netanjahu: Sada imamo slobodan prolaz do Teherana, nećemo dozvoliti još jedan holokaust

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu za Fox News je kazao da je njihova vojska značajno oštetila iranski nuklearni kapacitet. - Mislim da smo ih prilično unazadili. Mislim da su bili potpuno iznenađeni - kazao je. Netanjahu je dodao kako je Izrael ostvario nadmoć u iranskom zračnom prostoru od petka te rekao da izraelsko zrakoplovstvo sada ima, kako se izrazio, "slobodan autoput do Teherana". - Sada možemo birati ciljeve koje trebamo pogoditi – u Teheranu i na drugim mjestima - naglasio je.

Netanjahu je više puta pohvalio američkog predsjednika Donalda Trampa, istaknuvši da su njih dvojica "potpuno usklađeni". Na pitanje je li od Trampa zatražio američke tzv. "bunker buster" bombe, oružje namijenjeno uništavanju podzemnih ciljeva, Netanjahu je rekao: "Neću ulaziti u svoj razgovor s predsjednikom. Shvatite da su njegove odluke – njegove odluke." Na dodatno pitanje o izraelskim sposobnostima za napade na podzemna nuklearna postrojenja, Netanjahu je kratko odgovorio: "Imamo mi još dosta trikova u rukavu, ali ne bih o tome javno govorio." On je naveo da su zračni napadi nužni kako bi spriječili "nuklearni holokaust". Tvrdi da je izraelska vlada raspolagala obavještajnim podacima prema kojima je Iran bio udaljen svega nekoliko mjeseci od razvoja prve nuklearne bombe. - Morali smo djelovati. Bila je dvanaesta ura – i djelovali smo. Da bismo spasili sebe, ali i da bismo zaštitili svijet od ovog zapaljivog režima - rekao je.