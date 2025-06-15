Nedžad Ahatović za "Avaz": Iranski uzvratni napad je pokazao moć modernih iranskih projektila

Treći dan od početka izraelskih napada na Iran ključno pitanje je ima li Izrael dovoljno resursa da sam provede takvu kampanju, kaže vojni analitičar Nedžad Ahatović za portal "Avaza". Dodaje da je Izrael dosegao tačku nakon koje polako počinju da djeluju logistička ograničenja, prvenstveno za avijaciju.

- Do sada nije bilo službenog saopćenja o zahtjevu za podršku Sjedinjenih Država, ali svi znakovi pripreme za takav apel već su na površini. S druge strane, Iranski uzvratni napad je i pored ograničenja pokazao moć modernih iranskih projektila, koje su uspješno probile Iron Dome i američke sisteme protuzračne odbrane, uključujući THAAD. Hipersonične rakete Fatah su još jednom pokazale svoju nadmoć demonstrirajući ogromnu superiornost nad postojećim sistemima protuzračne odbrane. Izrael sa žaljenjem napominje da Iran lansira manje projektila, ali to čini preciznije i efikasnije nego 2024. godine – kaže Ahatović za “Avaz”.

Naglašava da su nuklearni sporazum sa SAD-om, ali i mogućnost blokade Hormuškog moreuza još uvijek na stolu i da je Iran spreman i za pregovore, i za teške scenarije. - Pored blokade Hormuškog moreuza, to uključuje i povlačenje iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Zastoj u nuklearnim pregovorima sa SAD bio je derivat američke želje da Iranu oduzme nuklearnu energiju i programe proizvodnje raketa. SAD još nisu javno izrazile želju da se uključe u rat na strani Izraela, što Izrael zaista želi i traži, ali je i njima ova opcija na stolu Oni zasada samo gledaju kako da se Izrael efikasno iznese sa novonastalom situacijom. S druge strane. prema mnogim nepotvrđenim izvještajima, Kina i Pakistan pružaju indirektnu podršku Iranu – ističe Ahatović.