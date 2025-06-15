Ljudi masovno bježe iz Teherana, objavljena fotografija iz zraka

Kako navodi IRNA, izrazito gust saobraćaj zabilježen je na svim glavnim izlazima iz Teherana. Tome u prilog ide i fotografija iz zraka, na kojoj se vidi velika kolona automobila koji pokušavaju napustiti Teheran.

Stanovnici Teherana u velikom broju napuštaju grad i kreću prema sjeveru zemlje, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Masovni egzodus uslijedio je nakon novih izraelskih napada na ciljeve u Iranu, među kojima su, prema dostupnim informacijama, i zgrade više ministarstava.

Podsjetimo, ranije su izraelske snage gađale sisteme protuzračne odbrane, vojne baze te lokacije koje su povezane s iranskim nuklearnim programom.

Danas su eksplozije ponovo odjeknule u centru Teherana, kao i u drugim dijelovima Irana.

Bonus video: