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NAKON IZRAELSKIH NAPADA

Ljudi masovno bježe iz Teherana, objavljena fotografija iz zraka

Kako navodi IRNA, izrazito gust saobraćaj zabilježen je na svim glavnim izlazima iz glavnog grada Irana

Egzodus iz Teherana. IRNA

E. Ć.

15.6.2025

Stanovnici Teherana u velikom broju napuštaju grad i kreću prema sjeveru zemlje, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA. 

Kako navodi IRNA, izrazito gust saobraćaj zabilježen je na svim glavnim izlazima iz Teherana. Tome u prilog ide i fotografija iz zraka, na kojoj se vidi velika kolona automobila koji pokušavaju napustiti Teheran.

Masovni egzodus uslijedio je nakon novih izraelskih napada na ciljeve u Iranu, među kojima su, prema dostupnim informacijama, i zgrade više ministarstava.

Podsjetimo, ranije su izraelske snage gađale sisteme protuzračne odbrane, vojne baze te lokacije koje su povezane s iranskim nuklearnim programom.

Danas su eksplozije ponovo odjeknule u centru Teherana, kao i u drugim dijelovima Irana.

Bonus video:

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# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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