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U JEKU IZRAELSKIH NAPADA

Iranski parlament dao zeleno svjetlo za sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu sa Rusijom

Prema dokumentu, strane žele da prodube i prošire odnose u svim oblastima od obostranog interesa

Iranski parlament. AP

SRNA

15.6.2025

Ambasada Irana u Rusiji saopštila je danas da je iranski parlament odobrio sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu sa Rusijom.

Prema dokumentu, strane žele da prodube i prošire odnose u svim oblastima od obostranog interesa, ojačaju saradnju u oblasti bezbjednosti i odbrane i tijesno koordiniraju aktivnosti na regionalnom i globalnom nivou u okviru dugoročnog, sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

- Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf poslao je odobreni "Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu sa Rusijom" predsjedniku Masudu Pezeškijanu u formi zakona -  objavila je Ambasada na Telegramu, prenose RIA Novosti.

Savjet čuvara iranskog ustava, posebno nadzorno tijelo koje preispituje usklađenost prijedloga zakona sa ustavom i islamskim zakonom, odobrio sporazum sa Rusijom nakon što ga je ratifikovao iranski parlament.

Sporazum je potpisan 17. januara tokom Pezeškijanove posjete Moskvi.

# IZRAEL
# IRAN
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