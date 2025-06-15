Erdoan pozdravio Trampove izjave o okončanju sukoba između Izraela i Irana

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u nedjelju je pozdravio nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o potrebi za okončanjem sukoba između Izraela i Irana, naglašavajući hitnost djelovanja kako bi se spriječila katastrofa koja bi mogla zahvatiti cijelu regiju.

Dvojica lidera razgovarala su telefonom o izraelsko-iranskom sukobu, bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, saopštila je Direkcija za komunikacije Turske na mreži X.

Erdoan je ponovio da je diplomatija jedini održiv put za rješenje pitanja iranskog nuklearnog programa te izrazio spremnost Ankare da pruži maksimalan doprinos, uključujući i posredovanje.

- Napadi Izraela na Iran izazvali su nepovratnu ekonomsku i civilnu štetu za obje strane - rekao je Erdoan, pozvavši na hitan prekid ovog rizičnog kursa.

Tramp je u nedjelju na mreži Truth Social napisao da "Iran i Izrael trebaju postići dogovor da će ga postići" te da se trenutno vodi mnogo poziva i sastanaka s ciljem postizanja mira.