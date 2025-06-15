Video / Pogođene najmanje dvije lokacije u Izraelu, ima povrijeđenih

Vojska je rekla da je jedno mjesto udara bilo u Haifi, a drugo u zajednici u blizini Kiryat Gata, na jugu Izraela.

Najmanje dva mjesta u Izraelu pogođena su nakon najnovije paljbe iranskih projektila lansiranih prema izraelskoj teritoriji, javio je dopisnik New York Timesa.

Izraelska hitna služba Magen David Adom (MDA) izvijestila je kako je deset osoba lakše povrijeđenog u Izraelu nakon najnovijeg vala raketnih napada koji su pogodili dijelove zemlje, uključujući Tel Aviv, Jeruzalem i Haifu.

U međuvremenu, izraelski El Al Airlines objavio je da je zbog sukoba s Iranom obustavio sve letove do najmanje 19. juna, s dodatnim otkazivanjima za mnoge evropske gradove koja se produžuju do 23. u mjesecu.

Izraelski nacionalni prijevoznik ranije je obustavio sve letove do 17. juna, a izraelski zračni prostor je i dalje zatvoren.

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