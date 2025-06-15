Video / Pogođene najmanje dvije lokacije u Izraelu, ima povrijeđenih

Najmanje dva mjesta u Izraelu pogođena su nakon najnovije paljbe iranskih projektila lansiranih prema izraelskoj teritoriji, javio je dopisnik New York Timesa.
Vojska je rekla da je jedno mjesto udara bilo u Haifi, a drugo u zajednici u blizini Kiryat Gata, na jugu Izraela.
Izraelska hitna služba Magen David Adom (MDA) izvijestila je kako je deset osoba lakše povrijeđenog u Izraelu nakon najnovijeg vala raketnih napada koji su pogodili dijelove zemlje, uključujući Tel Aviv, Jeruzalem i Haifu.
U međuvremenu, izraelski El Al Airlines objavio je da je zbog sukoba s Iranom obustavio sve letove do najmanje 19. juna, s dodatnim otkazivanjima za mnoge evropske gradove koja se produžuju do 23. u mjesecu.
Izraelski nacionalni prijevoznik ranije je obustavio sve letove do 17. juna, a izraelski zračni prostor je i dalje zatvoren.
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