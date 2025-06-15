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POKVARIO PLAN NETANJAHUA

CBS News potvrdio: Tramp nije odobrio ubistvo ajatolaha Hamneija

Jedan zvaničnik kazao je da su Izraelci imali priliku ubiti Hamneija, ali je Tramp rekao da to nije "dobra ideja"

Tramp: CBS potvrdio izvještavanje Reutersa. AP

E. Ć.

15.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) spriječio je izraelski plan ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, potvrdila su za CBS News tri američka zvaničnika današnju raniju ekskluzivnu vijest Reutersa.

Jedan zvaničnik kazao je da su Izraelci imali priliku ubiti Hamneija, ali je Tramp izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) poručio da to nije "dobra ideja".

Otkrili su da se razgovor između Netanjahua i Trampa dogodio nakon što je Izrael prošle sedmice pokrenuo masovni napad na Iran.

Podsjetimo, o Trampovom odbijanju prijedloga je prvi izvijestio Reuters. Netanjahu tokom intervjua za Fox News nije direktno potvrdio niti demantovao navode Reutersovog izvještavanja.

- Postoji toliko lažnih izvještaja o razgovorima koji se nikada nisu dogodili i neću ulaziti u to. Mogu vam reći da mislim da radimo ono što trebamo. 

Učinit ćemo ono što trebamo i mislim da Sjedinjene Američke Države znaju što je dobro za SAD i jednostavno neću ulaziti u to - kazao je on.

Bonus video:

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# IZRAEL
# IRAN
# AJATOLAH ALI KHAMENEI
# SAD
# DONALD TRUMP
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