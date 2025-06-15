CBS News potvrdio: Tramp nije odobrio ubistvo ajatolaha Hamneija

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) spriječio je izraelski plan ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, potvrdila su za CBS News tri američka zvaničnika današnju raniju ekskluzivnu vijest Reutersa. Jedan zvaničnik kazao je da su Izraelci imali priliku ubiti Hamneija, ali je Tramp izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) poručio da to nije "dobra ideja".

Otkrili su da se razgovor između Netanjahua i Trampa dogodio nakon što je Izrael prošle sedmice pokrenuo masovni napad na Iran. Podsjetimo, o Trampovom odbijanju prijedloga je prvi izvijestio Reuters. Netanjahu tokom intervjua za Fox News nije direktno potvrdio niti demantovao navode Reutersovog izvještavanja.