Masovni protesti u Hagu, 150.000 ljudi diglo glas protiv izraelskih napada na Gazu

Oko 150.000 ljudi, uključujući porodice s djecom, okupilo se na masovnim protestima protiv izraelske opsade Gaze i vanjske politike vlade Nizozemske prema ratu u Palestini.

Učesnici masovnih protesta su bili odjeveni u crveno. Formirali su simboličnu "crvenu liniju" te iskazali protivljenje nastavku ratnih zločina nad palestinskim narodom.

Okupljeni su prošli i pored Međunarodnog suda pravde, gdje se vodi slučaj protiv Izraela za genocid, za koji ga je optužila Južnoafrička Republika.