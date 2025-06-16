Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIZOZEMSKA

Masovni protesti u Hagu, 150.000 ljudi diglo glas protiv izraelskih napada na Gazu

Formirali su simboličnu "crvenu liniju" te iskazali protivljenje nastavku ratnih zločina nad palestinskim narodom

S protesta u Hagu. Platforma X / TRT World Now

E. Ć.

16.6.2025

Oko 150.000 ljudi, uključujući porodice s djecom, okupilo se na masovnim protestima protiv izraelske opsade Gaze i vanjske politike vlade Nizozemske prema ratu u Palestini.

Učesnici masovnih protesta su bili odjeveni u crveno. Formirali su simboličnu "crvenu liniju" te iskazali protivljenje nastavku ratnih zločina nad palestinskim narodom.

Okupljeni su prošli i pored Međunarodnog suda pravde, gdje se vodi slučaj protiv Izraela za genocid, za koji ga je optužila Južnoafrička Republika.

Inače, Izrael odbacuje sve optužbe za ratne zločine i genocid, navodeći kako "vodi kampanju u samoodbrani protiv palestinske oružane grupe Hamas".

Podsjetimo, rat u Gazi traje već 20 mjeseci, a prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi u izraelskim napadima ubijeno je gotovo 55.000 Palestinaca, uglavnom civila.

Za to vrijeme je razoren veliki dio Pojasa Gaze, a više od dva miliona Palestinaca je raseljeno.

Što se tiče Nizozemske, njena vlada je pala 3. juna, a do sada se suzdržavala od direktne kritike prema izraelskim vlastima.

# IZRAEL
# GAZA
# HAG
# NIZOZEMSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.