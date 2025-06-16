Iran ponovo napao Izrael: Ubijene tri, evakuisane 74 osobe

Vojska Izraela povtrdila je da je nekoliko lokacija pogođeno novim napadom Irana, a kako pokazuju podaci izraelske nacionalne službe za hitne slučajeve, tri osobe su poginule, dok je 74 evakuisano u bolnice u centralnom Izraelu.

Na svim lokacijama i dalje su aktivne potraga i spašavanje.

Iranske rakete ciljale su sjeverni izraelski lučki grad Haifu, javili su iranski državni mediji i izraelski javni emiter Kan, prenosi Reuters.