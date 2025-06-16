Iran ponovo napao Izrael: Ubijene tri, evakuisane 74 osobe

Vojska Izraela povtrdila je da je nekoliko lokacija pogođeno novim napadom Irana, a kako pokazuju podaci izraelske nacionalne službe za hitne slučajeve, tri osobe su poginule, dok je 74 evakuisano u bolnice u centralnom Izraelu.
Na svim lokacijama i dalje su aktivne potraga i spašavanje.
Iranske rakete ciljale su sjeverni izraelski lučki grad Haifu, javili su iranski državni mediji i izraelski javni emiter Kan, prenosi Reuters.
Kan navodi da je nekoliko osoba povrijeđeno u napadu koji je izveden noćas, a na mjestu događaja je aktivna vatra, dok je privatna sigurnosna firma Ambrey saopćila da je napad balističkim raketama bio usmjeren na lučku infrastrukturu Haife .
Ambrey ističe da su uočeni požari u elektrani u blizini izraelske luke Haifa, nakon što su iranske snage izvele napad balističkim raketama na lučku infrastrukturu usred eskalacije sukoba s Izraelom.
AP izvještava da su vlasti u centralnom izraelskom gradu Petah Tikva u blizini Tel Aviva saopćile da su iranske rakete pogodile stambenu zgradu. Još nema informacija o broju žrtava.
Izraelske vlasti su pozvale građane da ostanu blizu skloništa i izbjegavaju velika okupljanja.
Ranije je Iran potvrdio da su šef obavještajne jedinice Korpusa islamske revolucionarne garde, njegov zamjenik i jedan komandant ubijeni u izraelskom napadu na glavni grad Teheran.
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